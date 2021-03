Građani koji su podržavali njegov rad, politički istomišljenici, ali i suparnici koji žele biti politički i ljudski korektni - svi se danas opraštaju od Milana Bandića. Njegovi najbliži suradnici nastavili su sa svakodnevnim poslovima - dok istovremeno organiziraju posljednji ispraćaj i komemoraciju.

Detalje je za Dnevnik Nove TV otkrio pročelnik gradskog Ureda za upravljanje hitnim situacijama i Bandićev bliski suradnik Pavle Kalinić.

Sve počinje sutra u 11 sati. S obzirom da zbog epidemioloških mjera neće svi moći biti u Hrvatskom narodnom kazalištu svi koji su ga podržavali ili su pak samo radoznali sve će moći pratiti na LED panelima koji su već postavljeni ispred Hrvatskog narodnog kazališta.

Na komemoraciji trebala bi govoriti ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, dugogodišnji suradnik Zlako Maričić i Bandićeva nasljedica Jelena Pavičić Vukičević.

O činjenici da na komemoraciji neće biti predsjednici Vlade i države Kalinić kaže: "Oni još imaju priliku da se predomisle, to ide njima na dušu."

Pogreb gradonačelnika Bandića, kaže Kalinić, bit će pod epidemiološkim mjerama koje će objaviti Stožer civilne zaštite.

"Oni su obaviješteni, Stožer će dati smjernice. Trebat će držati razmak i nositi maske kako ne bi došlo do zaraživanja ljudi. Nadam se da se to neće dogoditi", rekao je Kalinić.

Smatra da bi zamjenica Milana Bandića Jelena Pavičić Vukičević, koja će voditi Zagreb do izbora u svibnju, trebala nastaviti taj posao.

O mogućnosti da on uđe u utrku za gradonačelnika Zagreba Kalinić kaže kako je za to imao ambicije prije 15 godina kada je vjerovao u prosperitet Hrvatske.

"Ne mogu sada odgovoriti na to pitanje, bih li bio dobar ili loš kandidat, možda bih nekog uvrijedio, ali sve su karte na stolu. Ambicije za to sam imao nekada davno prije nego je 800 tisuća ljudi otišlo jer nije željelo živjeti u Hrvatskoj. Nije 15 tisuća ljudi izginulo za to", poručuje Kalinić.

