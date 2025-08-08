UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Stravičan zločin! Pas ubijen vatrenim oružjem: "Pucao je u ono malo dobrote u ovom svijetu"

Mještani su na nogama zbog brutalnog čina koji se dogodio u njihovoj općini. Netko je hicem iz vatrenog oružja ubio psa.

Tragičan događaj u dogodio se u utorak u Vukosavljevici u općini Špišić Bukovica pored Virovitice. Tijelo psa ostavljeno je na cesti kako bi izgledalo da je stradao u prometnoj nesreći. No ubrzo se pokazalo da je Bea ubijena hicem iz vatrenog oružja.

Vlasnici su u šoku, pitaju se kako se to moglo dogoditi i kako netko na tako okrutan način može ustrijeliti biće koje se ne može braniti. "To nije čin snage, već okrutnosti", kaže jedna mještanka.

Ubijeni pas Foto: DNEVNIK.hr

Ubijeni pas Foto: DNEVNIK.hr

"Pas ne zna mrziti, ne zna se osvetiti, ne zna lagati. On vjeruje čovjeku, čak i kad ne bi trebalo. Kada netko podigne pušku na psa i puca, on puca u povjerenje, u nevinost, u ono malo dobrote koje je ostalo u ovom svijetu", dodala je uznemirena mještanka Vukosavljevice.

"Takav čin ne govori ništa o psu, ali govori sve o onome tko ga je počinio."

Slučaj je prijavljen policiji, a vlasnici mole sve građane za pomoć u pronalasku osobe odgovorne za taj čin.

Ubijeni pas Foto: DNEVNIK.hr

Policija provodi istragu

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila da je 5. kolovoza između 19:30 i 21:50 zasad nepoznata osoba počinila kazneno djelo ubijanja i mučenja životinja ustrijelivši vatrenim oružjem psa pasmine američki staford terijer.

"Temeljem naloga Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici izvršit će se obdukcija na Veterinarskom zavodu Vinkovci. Protiv nepoznatog počinitelja u ODO-u u Virovitici podnosi se kaznena prijava te slijedi daljnje provođenje kriminalističkog istraživanja u cilju pronalaska počinitelja", navodi policija.