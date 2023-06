Noćna mora krijumčara droge i duhana: "Oni nam značajno pomažu i puno su efikasniji od ljudi"

Na prvi pogled, i na prvu lopticu pas Dax je zaigrani četverogodišnji njemački ovčar. Ali kad Dax sjedne, nekome se ne piše dobro. Znak je to za uzbunu.

"On je specijaliziran za drogu i duhan i duhanske proizvode. Sve on to pronalazi", kaže Andrej Franulović, pročelnik Područnog carinskog ureda Rijeka.

Posljednji ulov mu je čak 745 kilograma kokaina tijekom nekoliko mjeseci.

Kontejneri puni droge stigli su iz Južne Amerike na terminal u Rijeci, no izašli nisu. Analizom rizika upalio se prvi alarm, a onda je na scenu stupio Dax.

"On krene kao i uvijek, oko kontejnera, oko robe koja se iskrcava, oko kontejnera sve zajedno, i onda kad je osjetio, on sjedne ili legne i to je znak nama da se krene, da je roba unutra, da je kokain unutra", kaže Franulović.

U ovom slučaju, to unutra značilo je, u oplati kontejnera.

Bi li to bilo moguće bez psa, pitala je reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

"U teoriji bi, ali bi puno više se zadržavali kontejneri, puno više. Oni nam značajno pomažu i puno su efikasniji od ljudi recimo u pronalasku", kaže Franulović.

A posla za njega, i njegovog dlakavog kolegu policijskog psa Kastra ovdje uvijek ima, jer lani je kroz kontejnerski terminal u Rijeci prošlo oko 380.000 TU jedinica. To su kontejneri veličine 20 stopa. Dolaze iz cijelog svijeta, a svaki od njih prolazi detaljnu procjenu rizika. Ukoliko ona pokaže sumnju kreće detaljnija obrada.

Dax je krijumčarima u ovoj priči izbio oko 20 milijuna eura, i to govorimo li o veleprodajnoj cijeni kokaina.



Na ulici, ta se cijena množi s pet. Suma sumarum - Dax ih je stajao oko 100 milijuna eura.

