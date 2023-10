Partnerica preminulog Marka Babića tuži njegovu nakladnicu: "Toliko joj je vjerovao"

Preminuli Marko Babić je svoju životnu priču ispričao i kroz društvene mreže, ali ponajviše u svojoj knjizi "Putovanje zvano igra". "Na prvu knjiga o raku, a zapravo priča o optimizmu, nadi i radosti života koja nam je svima potrebna", opisao je Babić svoju knjigu. U njoj govori o borbi s teškom dijagnozom.

Šok je uslijedio kada je njegova partnerica Tina Biloglav saznala što je njegova nakladnica, 32-godišnja Jelena Kastaneti, radila Babiću iza leđa, dok se on borio za život.

Babićeva knjiga se počela prodavati početkom prosinca prošle godine. Kastaneti ju je uredila i izdavala preko svoje nakladničke firme Alegria. Tiskana je dvaput po 6000 primjeraka. Prema podacima kojima raspolaže Biloglav, Kastaneti je kod sebe ukupno smjela imati 2600 knjiga za web Alegrije i knjižare. No, 25.7. je Biloglav otkrila sasvim slučajno da je tiskano još njegovih knjiga, a da obitelj za to nije imala pojma, piše Index.

Biloglav sumnja da je Kastaneti bez znanja obitelji u periodu oko njegove smrti tiskala još 6000 knjiga! Obitelj nije vidjela ni centa od tih knjiga. Nisu ni znali da se prodaju po knjižarama jer su bili uvjereni da novog izdanja - nema.

Podignuta tužba

Zbog prevare je Biloglav odlučila podići tužbu protiv Kastaneti zbog povrede autorskog prava, ali i kazneno prijaviti za prevaru i nedozvoljenu uporabu autorskog dijela.

U prijedlogu kojim se traži privremena mjera stoji kako se procjenjuje da povredom moralnih i imovinskih autoskih prava autora Marka Babića nanesena šteta od 33.000 do čak 55.000 eura. Nemoguće ju je točno odrediti jer se ne zna koliko je točno prodano knjiga za koje nije znala obitelj. Babićeva obitelj ne može doći do dokumenata - računa od tiskare, ugovora od svih knjižara i ostalo.

Babićeva obitelj je na još jedan način zaštitila njegovo autorsko djelo. Počela je izdavati knjigu i najnovije izdanje više ništa ne veže s Kastaneti.

Markova partnerica vjeruje da je Kastaneti odluku da samostalno tiska Markovu knjigu i prisvoji si svu zaradu od tih primjeraka donijela nakon razgovora s Babićem, nekoliko tjedana prije njegove smrti.

"Marko je njoj toliko vjerovao. Inzistirala je da ga vidi kada je bila u Hrvatskoj, tri tjedna prije nego što je umro. On je tada već bio u groznom stanju, ja nisam bila doma kada je ona došla u posjet. Marko joj je tada rekao da želi da ona bude urednica nove knjige. Rekao joj je da postoji šansa da on knjigu neće uspjeti dovršiti. Do kraja je bio pozitivan, ali shvaćao je da je rak posvuda", prisjetila se Biloglav za Index.hr.

"Marko je Jeleni prilikom tog njenog posjeta rekao: 'Ja želim što više ostaviti svojim curama. Želimo dalje samostalno, ali tebe ćemo platiti za uredništvo koliko želiš'. Ona je to odslušala, slikala se, stavila to na Instagram i na Facebook uz opis 'U glavi ovog čovjeka stanuju snovi' ili tako nešto i dodala: 'Knjigu možete kupiti u knjižarama ili na Alegriji'. Nigdje nije spomenula njegov web shop, samo svoj. Tada je dakle pozivala na kupnju tih knjiga za koje nismo ni znali da su tiskane i dobro je znala da ništa od toga neće ići njegovim curama", istaknula je Biloglav.

Uz to, čudi se i kako netko tko se naziva Bebićevom "prijateljicom" na dan smrti šalje poruku u kojoj Kastaneti piše kako će se ona "baviti tehnikalijama". "Moj dojam je da je ona tu, na dan kad je Marko umro, htjela mene uhvatiti nespremnu. Tu opet ja ne bi bila izdavač nego ona i da opet može raditi što hoće", istaknula je Biloglav.

Odvjetnica Babićeve obitelji Jovana Puhalo je prije nekoliko dana podnijela DORH-u kaznenu prijavu protiv Kastaneti.

Otišla u Švedsku

Prije nekoliko dana stigla je informacija da je Kastaneti promijenila prebivalište. Više službeno ne živi u Hrvatskoj nego u Švedskoj. Imala je i obrt Alegria Knjige, ali ga je ugasila prije deset dana.

O svemu se oglasila i sama Kataneti na svom Instagramu. Kaže kako "već neko vrijeme emocionalno i fizički nije dobro zbog opetovanog zastrašivanja, zbog čega ne može raditi i bila je primorana potražiti psihološku pomoć".