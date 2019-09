U pojedinim hrvatskim školama situacija je takva da troškove obrazovanja moraju plaćati i roditelji - od 100 do 600 kuna na godinu. Sve ono što ne plaćaju gradovi - neke dodatne aktivnosti ili materijale.

Ministrica je jučer rekla da je to nepotrebno, no da se to može tražiti od roditelja propisano je Zakonom.

Hodnici splitske škole puni su umjetnina, čija izrada nije nimalo jeftina. Pa roditelji na početku školske godine plaćaju 500 kuna.

"Novac koji mi skupimo godišnje je 30, 40 nekad 50 tisuća kuna. To su troškovi koje koristimo za njihove projekte, dodatne aktivnosti", kaže Mladen Bilankov, ravnatelj Škole likovnih umjetnosti.

Oni koji su lošijeg imovinskog stanja, oslobođeni su plaćanja.

"Kod nas to nije ništa novo, to je oduvijek bilo. Stvarno je dosta skupo obrazovanje u ovom području", kaže Bilanko.

I u Zagrebu to nije ništa novo. U 37 škola roditelji plaćaju od 100 do čak 600 kuna za troškove obrazovanja.

"Plaćali smo participaciju, ne znam nije se to tako nazivalo, to je bilo za potrebe tih nekih dijelova što su oni za završni rad izrađivali. Nekih stotinjak kuna", rekla je Branka iz Zagreba.

"Bacaju se novci na sve strane, ali baš za školu gdje bi trebalo bit tu manjka novca", smatra Zvonimir iz Zagreba.

"Ne čudi me s obzirom na situaciju i stanje, ali nepotrebno", kaže Iva.

I ministrica Blaženka Divjak jučer je poručila da je to nepotrebno pa prebacila lopticu na osnivače.

"Grad daje sasvim dovoljno sredstava, ali to je pitanje za gospođu Divjak koja je to propisala odlukom o upisu. Pitajte ju zašto je to propisala", kaže Ivica Lovrić, pročelnik gradskog ureda za obrazovanje i dodaje ga gradski ured "samo daje suglasnost na oduke školskih odbora koji su samostalni".

Odluka o upisu i Zakon o obrazovanju kaže da roditelji mogu plaćati troškove kao što su posebne usluge i aktivnosti škole.

Iz Ministarstva kažu da se ne smiju plaćati redovne aktivnosti, te napominju da daju milijardu kuna osnivačima za škole.

