Vikend kuca na vrata: Mogao bi biti poseban - stiže snijeg? Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

U početku će biti još oblačno i kišovito, a zatim će u većini krajeva doći do smirivanja.

Atmosferska fronta koja je donijela ponegdje i obilnijih oborina u subotu će odmaknuti na istok Balkanskog poluotoka, a sa sjeverozapada prolazno će ojačati greben anticiklone što će donijeti stabilizaciju vremena.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Jeste li znali da svake godine u atmosferu uđe velika količina pijeska i prašine, koja šteti ljudskom zdravlju?



Ujutro i prijepodne u većini će krajeva prevladavati oblačno povremeno uz kišu, u najvišem gorju može biti i snijega, a na jugu Dalmacije i obilnijih pljuskova i grmljavine.

Puhat će umjeren ponegdje na udare u i jak sjeverozapadnjak, osobito na Jadranu gdje će biti na snazi žuti Meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 4 do 9, a na Jadranu od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva.



Od sredine dana u Središnjoj Hrvatskoj s jugozapada očekuje se kidanje naoblake. Vjetar će postupno slabiti i okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 9 i 12 stupnjeva.



I u istočnim predjelima poslijepodne će biti postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake, i to najprije na zapadu Slavonije, a do večeri i u Podunavlju. U prvom dijelu poslijepodneva još će prolazno će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak i zapadnjak koji će zatim postupno oslabjeti. I ovdje poslijepodne temperatura od 9 do 11 stupnjeva:



Poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prestanak oborine i smanjenje naoblake, osobito na moru gdje će prevladavati sunčano. Vjetar će prema večeri postupno slabjeti. Najviša temperatura u gorskom području bit će od 7 do 10, a na Jadranu od 13 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji od sredine dana sve češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Puhat će umjeren i jak na udare i olujan sjeverozapadnjak.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Jeste li znali na koji način klimatska kriza potiče na izbijanje bolesti? Odgovore donosi Ivan Čačić



U unutrašnjosti u nedjelju i ponedjeljak bit će djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom, a u ponedjeljak i slabim

mrazom.

Povremeno više oblaka bit će u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Dalmacije gdje može pasti malo kiše. U utorak novi porast naoblake, a zatim na sjeveru s kiša. Temperatura zraka u porastu.



Na Jadranu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Povremeno će padati kiša, i to češće na sjevernom dijelu. Puhat će slab i umjeren južni vjetar i jugo, a u ponedjeljak prolazno i jugozapadnjak. Temperatura zraka i na Jadranu će biti u porastu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.