Pandemija, lockdown, potres razlozi su narušenog mentalnog zdravlja djece i mladih. Više donosi reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

Pandemija je učinila svoje. Nasilje nad djecom ove je godine u značajnom porastu, posebice seksualno zlostavljanje.

''Porast je više od 60 posto. Mi to vidimo u našoj svakodnevnoj kliničkoj praksi. Došlo je do pandemijskog paradoksa. Mjere koje su uvedene da bi se zaštitila djeca su mjere koje su dovele do toga da djeca budu zatvorena sa zlostavljačima'', kaže Gordana Buljan Flander iz Poliklinike za zaštitu djece.

Zašto porast ove, a ne prošle godine? ''Kad je bio najstroži lockdown, djeca se nisu imala kome javiti jer su bila zatvorena sa zlostavljačima. Nije bilo škole, nije bilo treninga, nije bilo institucija koje su mogle prepoznati ili se djeca požaliti'', pojašnjava Buljan Flander.

Porast autoagresije

Dječji psihijatri zamjećuju porast autoagresije i samoozljeđivanja za 30-ak posto.

''Vidjeli smo da su nam nekako najrizičniji ovi u dobi od 13,14,15 i 16 godina. Osim što imamo oblike ozljeđivanja oštrim predmetima, često posežu za psihoaktivnim tvarima. Anksioznost, depresija, stres, problemi sa spavanjem. Prema ovogodišnjim istraživanjima, to su najčešće tegobe koje navode djeca i mladi, a izravna su posljedica pandemije'', otkriva pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek Katarina Dodig Ćurković.

Alarmantno stanje i nedostatak stručnjaka

''Je li alarmantno? Apsolutno je alarmantno, apsolutno treba djelovati sada. Ovo je sada možda trenutak, ako nismo zakasnili, da učinimo zaštitu'', poručuje dječja pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević.

Problem je nedostatak psihologa i pedagoga. Nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, mobilni timovi jedva su formirani.

''Mobilni timovi su dobar primjer kako bi u budućnosti mogli biti mobilniji, operativniji i učinkovitiji kada treba pružati stručnu pomoć u školama'', smatra Tomislav Paljak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Za hitne slučajeve tu su i besplatni brojevi telefona, ali kada dođe do toga, tada je često i prekasno. A situacija je, zaključuju stručnjaci - kritična.

