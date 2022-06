Prizori koje pamtimo iz Rajeva Sela su poplave, no jedan mladi bračni par koji se odselio u Njemačku prije tri godine, odlučio je to promijeniti i oživjeti svoj kraj.

U Slavoniju u kolovozu stižu svjetska imena rok i metal scene. Očekuju se posjetitelji iz cijele Europe. Maleno Rajevo Selo bit će epicentar žestoke glazbe puna četiri dana.

Sve je pokrenuo mladi bračni par Hadaš - Dejvid i Maja. Žive u Njemačkoj, ali srce kuca za Slavoniju. Vole tu glazbu, a i žele oživjeti kraj iz kojeg potječu pa kažu ''Ideja je nastala po uzoru na druge svjetske festivale i s obzirom da u Hrvatskoj i šire nemamo takvih festivala, činilo nam se kao dobra ideja''.



Dovode i svjetska imena. U Rajevo Selo tako stiže i bivši pjevač Iron Maidena Paul Di'Anno, finske ikone Sonata Artica. Stiže i kraljica metala - Tarja Turunen, bivša pjevačica megapopularnog Nightwisha: ''Bok, Hrvatska! U kolovozu - vi i ja na Pannonian rock festivalu. Jedva čekam da vas vidim! Uživajte u ljetu, vidimo se uskoro!''



Kraj je to koji je dosta opustošen. Mještani nam se žale da mladih nema, ni kafića ni restorana. Čuli su, kažu, da se nešto sprema. Nadaju se da će to donijeti malo života u kraj. Što kažu? ''Pa dobro, mi stari smo svoje isfurali, mladi nek' nastave'', poručuje Frano.



Nikola će na festival iako sluša drugačiju glazbu: ''Pa inače slušam narodno, ne slušam rock, ali ići ću''.



Na obalu Save stiže više od 30 bendova. Uz festivalski kamp, mogla bi profitirati i okolna mjesta. ''Tako da je normalno dobro i za njih, popunit će se ti kapaciteti. Mi moramo smjestiti dosta bendova plus su tu posjetitelji festivala po hotelima, ugostiteljskim objektima'', kažu Maja i Dejvid.



Da bi to moglo donijeti dosta dobroga tom kraju, smatra i Davorin Bogović koji će također nastupiti: ''Mislim da je to baš ok lokacija. Zašto ne Rajevo selo, ono. Eto i Županja je tu blizu i Vinkovci, blizu su obje granice i sa Srbijom i Bosnom''.



Jeste li znali kako zvuče gljive? Objave u kojima pokazuje kako zvuče razni predmeti postale hit

Zabranili cajke: U centru hrvatskog grada u kafićima smije svirati samo tradicionalna glazba



Očekuju se posjetitelji iz Hrvatske, BiH, Mađarske, Srbije, Italije, a Bogović kaže: ''Zbilja hoću da uspije više od očekivanja tako da se može lijepo od toga napraviti tradicija, tako da svi znaju da je u osmom mjesecu u Rajevom selu rokenrol do jaja''. Jer dosad je taj kraj bio nepravedno zapostavljen.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr