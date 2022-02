Palčići, prerano rođene bebe trebaju svu moguću pomoć, a lijek Synagis štiti ih od brojnih infekcija koje im prijete. A u ovom trenutku, u Hrvatskoj ga nema u bolnicama.

Lijeka Synagis služi jačanju imuniteta u borbi protiv infekcija kojima su prerano rođene bebe sklone, a dobivaju ga do kraja druge godine života. Ipak u splitskoj i riječkoj bolnici vjeruju da će do kraja veljače lijek stići do malenih. Roditelji su u panici, poput majke iz Rijeke.

''Moj palčić je rođen 2020. godine s niskom porođajnom težinom od 1230 grama. Prošle godine smo dobili tri doze, trebali smo dobiti 12.1., međutim zvali su nas odmah početkom mjeseca da Sinagysa nema i ne znaju kad će ga biti'', kazala je Maja Moreti.

Potvrđuje i roditelj iz Zadra. Što se događa provjerili smo i u bolnici Split, točnije u bolničkoj ljekarni. ''Lijeka Synagis, u bolničkoj ljekarni u ovopm trenutku nema niti jedne bočice. Inače jedna doza košta više od šest tisuća kuna. Djece u bolnici je 150, što znači da je na godišnjoj razini potrebno milijun kuna'', izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

I to samo za jednu dozu, a svako dijete godišnje primi pet doza. Iako je lijek skup, svi uvjeravaju da nitko ne štedi na malenim osjetljivim bebama. Kažu, problem je naporosto nestašica kod proizvođača u inozemstvu. ''Vidjeli smo to da je i u Rijeci slučaj, ja sam kontaktirala kolege u Osijeku, i oni su se posuđivali, znači da je riječ o nestašici'', ističe Marija Stipić, voditeljica ljekarne KBC Split.

Dodaje da su prvi sljedeći termini su 17. veljače. i 24. veljače, a do tada se nadam da će sve biti osigurano.

Lijek u bolnice doprema Zavod za javno zdravstvo, po trogodišnjem ugovoru i narudžbi. Ako doze isteknu prije kraja ugovora, bolnice ga nabavljaju same, direktno od proizvođača. Paralelno se dogodilo da je proširena i lista malenih pacijenata, pa ga primaju ne samo palčići, nego i neke druge osjetljive bebe, sa srčanim manama i slično. ''Nažalost nema zamjenske terapije'', upozorava Aleksandar Ovuka iz KBC Rijeka i dodaje da očekuje kroz naredna dva do tri tjedna da će tražene doze doći.

Ranijeg proizvođača je nedavno kupila, tvrtka poznata po korona cijepivu. No odgovora zašto se kasni - nema.

''Lijek znači život''

''Usudit ću se reći da lijek znači život. Ta infekcija može biti opasna. Neki od njih završavaju i na respiratoru. Može biti pogubna'', kazala je Željka Vučko iz kluba roditelja nedonoščadi "Palčići" u Dnevniku Nove TV.

Lijek se očekuje kraljem veljače. ''Bitno je zaštititi djecu u sezoni virusa, mora se davati svaki mjesec kroz pet mjeseci. Njegova važnost ne znači ništa ako djeca nisu pokrivena dozama prije'', ističe i dodaje da prije nije bilo nedostataka.

''Problem je nastao prije dva tjedna kada su se krenuli javljati roditelji iz Splita, pa roditelji iz Rijeke i danas u Osijeku'', navela je Vučko u razgovoru s reporterom Dinom Golešom.

''Neću upirati prstom i neću optuživati. Nas kao udrugu se ne tiče tko je kriv, nego bih zamolila da se što prije nabavi lijek, ako mi kao udruga ikako možemo pomoći u nabavci, stavljamo se na raspolaganje državi za pomoć. I ja osobno i svi ljudi i roditelji iz udruge. Molim ljude, od vrha na dolje, da se založe da naši palčići budu zaštićeni od najtežeg virusa. Jer samo jedan izgubljen život za nas je mnogo'', zaključila je Vučko.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr