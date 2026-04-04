Palo njih devet u Zagrebu, krali novac iz bankomata: Evo kako su operirali

Zagrebačka policija dovršila je višemjesečno kriminalističko istraživanje nad devetero stranih državljana koje sumnjiči za neovlaštenu isplatu novca iz bankomata na području Maksimira i Dubrave.

Riječ je o osam državljana Venezuele u dobi od 24, 25, 29, 33, 41, 42 i 45 godina te jednom 49-godišnjem državljaninu Kolumbije. Sumnjiči ih se za tri kaznena djela računalne prijevare, od kojih je jedno ostalo u pokušaju, kao i za kazneno djelo zlouporabe naprave.

Prema sumnjama policije, 25-godišnjak je zajedno s muškarcima starosti 24, 33, 41, 42, 45 i 49 godina te još jednim zasad nepoznatim počiniteljem od 2. do 6. ožujka 2025. godine počinio tri računalne prijevare, pri čemu jedan pokušaj nije uspio.

Sve su, sumnja policija, činili po prethodnom dogovoru i s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Dolazili bi do bankomata na području Dubrave i Maksimira, gdje su na uređaje spajali improviziranu elektroničku opremu. Nakon toga su, koristeći zlonamjerni program i bankovne kartice nepoznate banke, zadavali bankomatu više naloga za isplatu novca.

U jednom slučaju osumnjičeni su, prema sumnjama istražitelja, u noćnim satima između 2. i 6. ožujka pristupili javno dostupnom samostojećem bankomatu u Ulici Mije Krešića na području Maksimira. Ondje su prikladnim alatom obili i otvorili vrata komunikacijske kutije bankomata te na njegov router spojili improvizirani elektronički uređaj. Zatim su pomoću zlonamjernog programa zadali više naloga za isplatu novca, a nakon što je bankomat isplatio gotovinu, pobjegli su s otuđenim novcem.

Na isti su se bankomat, sumnja se, vratili ponovno 6. ožujka u noćnim satima i pokušali izvesti isti obrazac napada, no taj put nisu uspjeli.

Dan ranije, 5. ožujka, ista je skupina, prema sumnjama policije, došla i do bankomata u sklopu trgovačkog centra u Oporovečkoj ulici u Dubravi. Ondje su na identičan način uspjeli otuđiti novac iz bankomata, nakon čega su pobjegli.

Materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima procijenjena je na oko 137.660 eura.

Zlouporaba naprave

Policija je tijekom istrage utvrdila i sumnju da je 25-godišnjak zajedno s dvojicom državljana Venezuele u dobi od 29 i 33 godine počinio i kazneno djelo zlouporabe naprave.

Sumnja se da su po prethodnom dogovoru pribavili prijenosno računalo, više punjača za prijenosna računala, kablove i računalne komponente. Policija navodi da svi ti predmeti zajedno čine vitalne dijelove specijalne elektroničke naprave namijenjene isplati gotovine bez odobrenja.

Trojicu osumnjičenih zagrebačka je policija uočila 3. ožujka 2026. godine na području Zaprešića u osobnom automobilu sa španjolskim registracijskim oznakama. Uhićeni su i privedeni na kriminalističko istraživanje.

Pregledom automobila pronađeni su predmeti prilagođeni za počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja posebno izvješće redovnim je putem dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu. U tom se trenutku 25-godišnji osumnjičenik već nalazio u istražnom zatvoru, dok se za ostalim osumnjičenima tragalo.

Uhićena trojica nakon provedenog kriminalističkog istraživanja predana su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Nakon toga određen im je istražni zatvor.