Nakon što je influenserica objavila YouTube video u kojem eksplicitno prikazuje svoju operaciju popravka umjetnih grudi, pokrenula se lavina. Žene su prepoznale o kojem je kirurgu riječ i počele progovarati o svojim traumatičnim iskustvima.

Govore nam kako im grudi izgledaju kao nakaze. Jedna tvrdi kako joj je silikon puknuo na tri mjesta, druga kako je prošla 5 operacija da bi popravila štetu...Treća je pak htjela samo zatezanje, a dobila umetke i sada tvrdi, ima dvije lopte preko kojih visi koža.

Kada bi ga suočile s neuspjehom, govore nam, nudio bi im nove operacije, uvjeravao ih kako nije do njega nego do njih - njihove kože, organizma, prirodne asimetrije. Novac bi im potom vraćao sa svog privatnog računa iako su se operirale u klinici. Liječnik kojeg sve ove pacijentice optužuju, iako je kako kaže u predinfarktnom stanju zbog stresa koji proživljava - stao je pred kamere Provjerenog.

"Onda sam vidjela dvije nakaze. Ja ne znam kako je on to uspio", govori Ela Jerković.

"Moja mater je rodila šestero djece i ima bolje sise nego što ja imam sa samo 27 godina. On je mene doslovno unakazio", kazuje pacijentica koja je htjela ostati anonimna. Druge dodaju: "Ja sam 6 tjedana hodala u desnoj dojci s umetkom, a na lijevoj strani s ručnikom u grudnjaku". "Ja sam imala 50 šavova, to je bilo kao da me mesar rezao."

"Tuširam se i vidim nešto mi tvrdo stoji između prsa ono između u sredini samo prema grkljanu."

Svjedočanstva su ovo žena koje su se sve mahom operirale kod istog kirurga. O, kako kažu, svojoj sramoti ne bi ni progovorile da to nije učinila Ela. Youtuberica i influenserica si je ispunila životnu želju, ali želja joj se pretvorila u noćnu moru. Umjesto dvije okrugle dojke, dobila je jednu gore, jednu dolje.

"Meni je stvarno bilo neugodno i stvarno me bilo sram zbog svega ovoga što mi se dogodilo i tek sam istupila u javnost kad sam to popravila", ispričala nam je Ela Jerković.

"Možda mu ne trebaju nacrti"

U videu koji je pogledalo 500 tisuća ljudi više od sat vremena objašnjava što joj se dogodilo.

"Nakon što sam ga ja zamolila da mi nacrta gdje će rezati i stavljati implantate, nacrtao je svije točkice. Ja sam u tom trenu pomislila, možda je on pametniji od tih nacrta, možda njemu ne trebaju ti nacrti, možda je on toliko iskusan", priča Ela.

Kada je prvi put skinula grudnjak koji je morala nositi, vidjela je što je zapravo dobila. Lijeva dojka je bila tri centimetra viša od desne.

"Grudi su mi bile preširoko. Kad sam pitala doktora zašto su toliko široko rečeno mi je da imam široku prsnu kost", prepričava.

U videu liječnika nije imenovala, ali govori, počele su joj se javljati žene i sve su odreda pogodile njegovo ime. No za razliku od Ele, one su zbog okoline u kojoj žive odlučile govoriti anonimno.

"Ja sam nakon te operacije izgubila osjet u uhu mjesec dana. Kad sam pitala njegovu anesteziologinju zbog čega je to i da to nije normalno da nakon operacije ne osjećam uho, ona je meni odgovorila doslovno ovim riječima: Nismo vam operirali uši nego sise", svjedočanstvo je još jedne žene.

Nije mogla ustati iz kreveta

"Smršavila sam 10 do 15 kila i grudi su mi se objesile. S 25 godina sam imala viseće grudi, a htjela sam imati čvrste grudi. Tražila sam ga da ih podigne. Rekao je da ne može tako nego da će on meni staviti implantante te da ću uštedjeti novca i dobit ću taj efekt koji sam željela“, rekla je pacijentica.

Podvrgnula se operaciji. Tri mjeseca, tvrdi nam, nije mogla ustati iz kreveta ni podići ruke.

"Nisam imala osjet godinu dana. Godinu dana nisam osjećala ništa! U bradavicama, znači živci mi nisu reagirali. Ja imam dvije viseće kese! On je meni stavio 565 mililitara, ja sam tražila 350. Znači 200 mililitara više i uvjeravao me da ću ja dobiti taj efekt podizanih stojećih grudi šta sam tražila", govori dalje.

Grudi su joj, govori nam nakon tjedan dana visile.

"Grudi su mi otvorene da mogu staviti dvije ruke između, kad legnem na leđa one dođu ispod ruku, silikoni, kako bih vam rekla, miču se, bježe od tijela", govori.

"Još znam dvije cure koje ne žele izaći u javnost jer ne znam koga se boje. Imaju isti problem kao i ja, imaju isti taj silikon. Ja ne znam gdje je on to našao, gdje je kupio. Jednostavno ne znam s čime bih to usporedila", jada se dalje.

Eli se, tvrdi, javilo 50 žena, mi smo stupili u kontakt s njih 10 jer mnoge na sam spomen novinara ne žele o tome razgovarati. Kontaktirali smo i kirurga da nam objasni kako je do ovoga došlo, kako je moguće da je toliko žena nezadovoljno?

"Jučer si kirurg, danas monstrum"

"Znači, do jučer si kirurg, a danas si monstrum, ubojica i ne znam, mesar“, kaže dr.sc. Darko Mikuš.

Do sada je u 20-godišnjoj karijeri izveo više od 500 operacija na grudima. Reklamacija kaže, ima možda jedan posto na ovaj broj. I ne zna kako ga je ovo sad snašlo.

"Nešto je kriva procjena, nešto je ispalo onako kako sam ne želiš, a nešto je ispalo realno što nije moja krivica", kaže dr. Mikuš dalje.

Govori nam da je puno tu subjektivnih i objektivnih razloga. Tvrdi, stanje nakon operacije je uvijek bolje nego prije. Tako je bio slučaj i kod Ele, govori nam.

"Gospođica je imala asimetrične grudi, ja imam te slike. Ja sam maksimalno pokušao to približiti jer ona ne samo da je imala asimetrične grudi nego je i lijeva dojka bila položena dosta ispod pazuha", kaže dalje doktor.

I još dodaje kako ima žena koje imaju nerealna očekivanja. Ela pak tvrdi kako asimetrije nije bilo, pa sve i da je upravo zato postoji estetska kirurgija. Kaže i kako je naknadno išla na ultrazvuk kod drugog kirurga koji je rekao da nema široku prsnu kost.

Upitali smo ga i za slučajeve implantata umjesto podizanja, kako je moguće da vise?

"Tako je, zato što nisu došle na provođenje drugog akta. Kad se radi redukcija kože prema postavljenom implantatu", kaže.

Nesporazum?

"Kad mi je on rekao nakon mjesec dana kad sam skinuila šavove, da će to sjesti nakon šest mjeseci. Nikad nije sjelo. Ni dan danas, nakon dvije godine to nije kako treba", kaže sugovornica.

Da mora na drugu operaciju tvrdi nije imala pojma, pa smo ga i za to upitali.

"To jednostavno ili je neki nesporazum. Ona ne može ostati s takvom dojkom. Ja često i crtam i objašnjavam kako idu ožiljci, kada se to stavlja, kako ide tijek operacije. Nije jednostavan, koji je teži kao ova prva, ali ja sam na to spreman. Ne bježim od mog dijela posla“, kaže doktor.

"Htjela sam ih smanjiti, na što je on rekao da on ne bi išao na smanjivanje jer je to teška operacija koja traje 4,5 sati i rizična, nego on meni garantira da će on meni sve to napraviti sa silikonskim implantatima", kaže još jedna žena.

Prije toga bila je kod njega na operaciji opće kirurgije i napravio je sve besprijekorno. Zato se i za estetski zahvat odlučila za njega. Vjerovala mu je, kaže. Operacija je prošla super, ali nakon tri mjeseca se zakompliciralo.

"Kad sam osjetila bol u lijevoj dojci i kad sam se išla tuširati i pogledala se u ogledalo vidjela sam da mi je otišla skroz ispod pazuha", objašnjava.

Opet se našla na stolu. Međutim iz rane je nakon 20 dana počela curiti sukrvica i gnoj.

"I rekao je da se to dogodilo zato što rana nije bila oporavljena, da treba izvaditi umetak iz lijeve dojke. Pričekati jedno 5,6 tjedana dok on zaraste i nakon toga ponovno vratiti. Tako da sam ja šest tjedana hodala u desnoj dojci s umetkom, a na lijevoj strani s ručnikom u grudnjaku", govori dalje.

Još jedna operacija, u kojoj se ovaj put odlučila za poliuretanske implantate jer brže srastaju uz mišić. Međutim implantat je završio previsoko. Tražili su drugo mišljenje koje ju je upozorilo kako ima tek pet dana za popravak ili taj implantat godinu dana ne smije dirati zbog brzine srastanja.

Drugi je nisu htjeli primiti

"Znači ja sam bila u opasnosti da godinu i po dana hodam okolo kao nakaza jer je meni taj umetak bio ispod vrata doslovno", kaže.

Nitko je drugi nije htio primiti, tvrdi i operirati nešto što se u 8 mjeseci toliko operiralo.

"Vi u tom momentu nemate izbora. Imate izbor ili vjerovati mesaru koji vas je unakazio ili ostati nakaza. U toj petoj operaciji mi je uništio živac od lijeve dojke tako da ja nju ne osjetim, do dan danas. I otpusno pismo samo dobila samo za prvu i zadnju operaciju. Ovo u međuvremenu ništa nije evidentirano da sam dolazila", kaže.

Kirurg tvrdi da pet operacija nitko nije imao, osim ako se nije dogodila neka infekcija.

"Ako ona smatraju operacijom da se to previje i očisti onda tako može biti 20 operacija“, kaže Darko Mikuš i dodaje da se ne sjeća slučaja da je neka pacijentica imala četiri anestezije i jednu lokalnu te da bi volio da ta osoba dođe.

Volio bi da sve te nezadovoljne žene dođu.

"Stojim iza svega, želim s svima razgovarati, ići ću od slučaja do slučaja vidjeti kad je što rađeno, kako je rađeno, što se dogodilo", tvrdi.

Kaže da je njemu u interesu da žene budu zadovoljne i zato ih, ako ne žele popravak kod njega, obešteti.

Plaćao im sa svog računa

"Uplatio je novac sa svog privatnog računa na moj privatni račun. Zamolio me za diskreciju pri izlasku iz njegove ordinacije", kaže naša sugovornica.

"Pisalo je njegovo ime i prezime, nije pisalo poliklinika", kaže i Ela.

Pa smo ga upitali kako to da vraća novac sa svog računa ako se platilo poliklinici i izdan je račun.

"Pa gledajte to je, znači ja uvijek imam na banci neki novac, ja ne mogu ići protiv poliklinike, iz razloga što poliklinika za to nije kriva. Poliklinika naplaćuje, oni izdaju račune ali oni nisu krivi za moju krivu procjenu", kaže kirurg.

Kako se zakotrljala priča i iskustva postala javna,, žene su počele preispitivati njegovu stručnost.

"Na licenci piše 2019. godina, 11. mjesec, a operirao me 2017. godine", kaže sugovornica.

Liječnik kaže da je to točno, ali to mu je uža specijalnost. S njegovom specijalizacijom opće kirurgije nigdje ne piše kako je zabranjeno izvoditi operacije iz plastične kirurgije. I to je točno.

"Mi se šalimo, opći kirurg ima licence to kill, mi možemo otvarati cijelo tijelo, od glave do pete", objašnjava liječnik.

Govori nam da ni jedan njegov pacijent nije nikada bio životno ugrožen. A komplikacije su sastavni dio posla koje tvrdi objasni pacijentima.

"Oni mene prozivaju arogantnim, bezobraznim, bezobzirnim, a ja bih odgovorio protupitanjem, bih li ja u ovoj sredini opstao 20 godina da se tako odnosim prema pacijentima? Apsolutno nisam zaslužio, pogotovo ne činjenicu da me se proziva punim imenom i prezimenom, a nikoga ubio nisam. To su sve bezobzirne laži koje imaju jedan cilj, a to je da te demoraliziraju i unište", kaže doktor.

Ne osjeća se sposobnim raditi zbog svega što se dogodilo, ali na posao će se vratiti. Upitali smo razmišlja li o tome da se prestane baviti plastičnom kirugijom?

"Pa ne, to znači da bi bio poraz. Napravit ću samo jaču selekciju. Gdje god vidim da moram ući u priču kompliciranu i gdje procijenim da su osobe teško komunikativne onda ću odustati", kaže dr.sc. Darko Mikuš.

Neke pacijentice su najavile tužbe, prijave liječničkoj komori. No do sada ga ni jedna nije prijavila.

