HZZO-ova računica - pacijenti iz Zlatara imaju 49 km do Zagreba, a saborska zastupnica 66: "Zašto mi, sirotinja, uvijek izvučemo deblji kraj?"

HZZO pacijentima iz Zlatara ne priznaje pravo na naknadu troškova prijevoza do Zagreba jer je udaljenost manja od 50 kilometara. No, pitanje je onda kako SDP-ova saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek ima pravo na smještaj u hotelu, kao i plaćeni smještaj u stanu u Zagrebu. Naime, ona je saborskom Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove prijavila da od mjesta prebivališta do Zagreba ima 66 kilometara.

Dvostruka mjerila

Pacijenti koji zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja moraju koristiti u Zagrebu jer u Zagorju ona nije dostupna, javili su se portalu Ni Zagorje malo. Kažu da im HZZO ne priznaje pravo na naknadu jer, da bi ostvarili to pravo, udaljenost od mjesta polaska do mjesta upućivanja, mora biti veća od 50 kilometara.

"Nama HZZO ne priznaje putne troškove za Zagreb jer kažu da je manje od 50 kilometara. Zato nam nije jasno kako Sabor našoj gradonačelnici priznaje da do Zagreba ima i više od 60 kilometara? Ona tvrdi da ima 66!? Odakle, od centra Zlatara do Sabora? Nemoguće. Prema Ustavu bi trebali svi biti jednaki, pa zašto onda mi sirotinja uvijek izvučemo deblji kraj? Kakva su to dvostruka mjerila? Za političare povoljnija, za nas jadne i bolesne i s daleko manjim primanjima figa. Nije korektno", ogorčeni su ljudi koji su se javili portalu Ni Zagorje malo.

Iz HZZO kažu da prema podacima službenog daljinomjera tvrtke prijevoznika Presečki grupa udaljenost od Zlatara do Zagreba iznosi 49 kilometara i zato pacijenti nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza. Dodali su i da oni udaljenost ne računaju od adrese mjesta prebivališta do adrese korištenja zdravstvene zaštite, nego sukladno kriteriju službenog daljinomjera koji prometuje na određenoj putnoj relaciji, dakle od mjesta do mjesta, a ne od adrese do adrese.

Slučaj je na svom Facebook profilu komentirala i zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek.

"Drago mi je što je novinarka portala „Ni Zagorje malo“ u svojem zadnjem članku podigla važnu temu nejednakih kriterija koje različite javne institucije imaju za svoje korisnike, u ovom slučaju HZZO-a koji pacijentima iz Zlatara do Zagreba ne podmiruje istu udaljenost naknade za put, te Hrvatskog sabora koji meni daje to pravo. Radi se o problemu za čije se reguliranje i ja zalažem, jer za sve moraju vrijediti isti kriteriji u cijeloj zemlji bez obzira bio netko zastupnik ili ne, te ću se za to snažno boriti kao i za sve drugo što će reguliranjem na nacionalnoj razini osigurati bolji život stanovnika našeg Zagorja", navela je zastupnica.

Iz Hrvatskog sabora su pak naveli kako zastupnici prebivalište dokazuju predočenjem važeće osobne iskaznice, a za izračun udaljenosti prebivališta od Zagreba stručne službe Hrvatskog sabora koriste službenu interaktivnu kartu Hrvatskog autokluba.