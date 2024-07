Ministrica kulture digla majicu i pokazala grudi: "Ona je samouvjerena i slobodoumna"

Lubna Jaffery, ministrica kulture i ravnopravnosti u Norveškoj pokazala je grudi na pozornici tijekom gostovanja u talk showu "Skeiv Preik", koji je zapravo dio Oslo Pridea.

Grudi je prekrila tek ukrasima s resicama.

Ministrica je na događanju dobila nagradu "Gay mama 2024", koja se dodjeljuje ženama u javnom prostoru koje srčano brane prava LGBTQ+ zajednice. Njezin performans s golim grudima nagrađen je ovacijama i pljeskom.

"Ako želiš dobiti ovakvu nagradu, moraš biti predan(a) i ne shvaćati se preozbiljno", rekla je ministrica. Sve je komentirao i njezin šef, norveški premijer premijer Jonas Gahr Store.

"Apsolutno je dobro što je pokazala grudi. Lubna je samouvjerena, slobodoumna i divna osoba koja s entuzijazmom prati kulturna događanja diljem zemlje", istaknuo je, javlja Iconstyle.

Something like this can make my day... why do some people think they are so perfect that they can bare themselves.... Norway's Minister of Culture and Equality, Lubna Jaffery, showed solidarity with the LGBTQ+ movement on Tuesday by showing her bare bottoms at Pride breast. pic.twitter.com/Ujm1BMlhQ4