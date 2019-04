Zbog posebne regulacije prometa povodom dolaska kineske delegacije predvođene njihovim premijerom, ulice centra Zagreba su puste.

Velike mjere osiguranja na trasi kojom prolazi kineska delegacija ispraznile su ulice.

''Više od 800 policajaca osigurava će kinesko izaslanstvo. U centru grada može se vidjeti sve rodove osiguranja, od prometne, temeljene do interventne policije, kriminalističke. Ništa se ne prepušta slučaju'', javio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Riječ je o posjetu koji predstavlja veći sigurnosni izazov od posjeta pape ili američkog predsjednika. Diljem metropole raspoređen je dosad najveći broj policajaca, a s obzirom na veličinu delegacije SOA je nabavila i dodatna blindirana vozila.

Od 19 do 21 sat u Zagrebu je na snazi posebna regulacija prometa. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju velik dio ulica koje vode od aerodroma do samog središta Zagreba. Koje su to točno ulice i koji su najbolji alternativni pravci za one koji moraju prijeći iz istočnog na zapadni dio grada i obratno, možete provjeriti na ovoj poveznici.