Zagreb je pod opsadom policije zbog dolaska kineskog premijera Lia Keqianga. Mjere sigurnosti su na najvišoj razini, struka kaže - tako nije bilo ni kad je dolazio Papa, čak ni američki predsjednik.

Kinesku delegaciju predvođenu premijerom Liem Keqiangjem na aerodromu je dočekao premijer Andrej Plenković i pojedini ministri. Kineski premijer i delegacija u zagrebačku zračnu luku sletjeli su oko 19:50 sati.

''Opća je mobilizacija na aerodromu. Ne samo među policijom, nego i ostalim službama koji rade na pisti'', rekao je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

''Premijer Li će već u utorak održati nekoliko sastanaka s državnim vrhom. Poznato je da Kineze zanimaju luke, željeznice, cestogradnja. U sklopu posjeta Hrvatskoj, kineska delegacija će posjetiti i gradilište Pelješkog mosta'', rekao je Jarak.

''Više od 800 policajaca osiguravat će kinesko izaslanstvo. U centru grada može se vidjeti sve rodove osiguranja, od prometne, temeljene do interventne policije, kriminalističke. Ništa se ne prepušta slučaju'', javio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Riječ je o posjetu koji predstavlja veći sigurnosni izazov od posjeta pape ili američkog predsjednika. Diljem metropole raspoređen je dosad najveći broj policajaca, a s obzirom na veličinu delegacije SOA je nabavila i dodatna blindirana vozila.

Kineski premijer Li Keqiang u službenom posjetu Hrvatskoj sastat će se u srijedu s premijerom Andrejom Plenkovićem, predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, te predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

Od 19 do 21 sat u Zagrebu je na snazi posebna regulacija prometa. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju velik dio ulica koje vode od aerodroma do samog središta Zagreba. Koje su to točno ulice i koji su najbolji alternativni pravci za one koji moraju prijeći iz istočnog na zapadni dio grada i obratno, možete provjeriti na ovoj poveznici.

