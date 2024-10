FOTO Ovo je 10 ljudi koji trebaju postati novi ustavni suci, odabrali su ih pravni stručnjaci

Ispitivanje kandidata za ustavne suce pred saborskim Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav počelo je u četvrtak 17. listopada, i s obzirom na velik broj kandidata, trajat će nekoliko dana - sve do petka 25. listopada. U tom razdoblju gotovo svaki dan saslušano desetak kandidata, i to onim redoslijedom kako su slali kandidature.

Na javni poziv za 10 sudaca Ustavnog suda koji je bio otvoren od sredine lipnja do sredine srpnja javilo se 66 kandidata, među kojima su najbrojnije dvije skupine pravnika - sveučilišni profesori prava i odvjetnici - ali ima i sudaca, pravnika iz državne uprave te ustavnih sudaca čiji mandati istječu, a bore se za još jedan.

Odbor je utvrdio listu od 63 pravovaljane kandidature, koje ispunjavaju formalne uvjete za suce Ustavnog suda. Naime, dvije osobe su povukle kandidature, a jedna kandidatura je utvrđena kao nepravovaljana zbog nedostatka radnog staža.

Razgovori s kandidatima za ustavne suce Foto: DNEVNIK.hr

Kako će se dogovoriti vladajući i oporba?

Ustavni sud Republike Hrvatske ima 13 ustavnih sudaca i sutkinja, a njih 10 je istekao mandat. Za ustavnog suca može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci koji se u toj struci istakao znanstvenim ili stručnim radom ili javnim djelovanjem, doktor pravnih znanosti koji, uz ostale ispunjene uvjete, ima najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Postupak kandidiranja i predlaganja za izbor Saboru provodi saborski odbor nadležan za Ustav, koji raspisuje javni poziv, prikuplja prijave te obavlja razgovore s onima koji ispunjavaju uvjete. Potom se imenovanje ustavnih sudaca provodi na plenarnoj sjednici Sabora, zastupnici o svakom predloženom kandidatu glasaju pojedinačno, a potrebna im je dvotrećinska većina, odnosno glas 101 zastupnika.

Sabor dvotrećinskom većinom 10 sudaca mora izabrati do početka prosinca, a to podrazumijeva i konzultacije i dogovor oporbe i vladajućih. Naime, desetorici ustavnih sudaca mandat je istekao još 7. lipnja, no s obzirom na to da do tada Odbor nije bio raspisao poziv, produžen im je za još šest mjeseci.

Mandati su istekli sucima Andreju Abramoviću, Ingrid Antičević Marinović, Snježani Bagić, Branku Brkiću, Mariju Jelušiću, Lovorki Kušan, Josipu Leki, Davorinu Mlakaru, Rajku Mlinariću i Miroslavu Šumanoviću. Šestero ih se kandidira i za novi mandat - Abramović, Brkić, Jelušić, Kušan, Mlinarić te Šumanović.

Ustavni sud - 4 Foto: Vijesti u 17

Pravni stručnjaci odabrali 10 kandidata

A dok se čeka dogovor vladajućih i oporbe, pravni stručnjaci i civilno društvo već su odabrali one koje smatraju najboljima za popunjavanje Olimpa hrvatskog sudovanja.

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Gong proveli su anketu o kandidatima i kandidatkinjama za suce i sutkinje Ustavnog suda, prema kojoj su najviše ocjene u prosjeku dobili Vesna Alaburić, Lovorka Kušan, Vedran Đulabić, Alan Uzelac i Biljana Kostadinov.

Profesori prava i predstavnici civilnog društva, koji su glasali u anketi, smatraju da u prvih 10 kandidata ulaze još i Aleksandar Maršavelski, Alen Rajko, Ivana Milas Klarić, Frane Staničić i Andrej Abramović.

Anketu je ispunila 61 osoba, među njima je 35 profesora na pravnom fakulteta i 24 članova i članica organizacija civilnog društva, a ocjenjivala se kvalificiranost i kompetencija 64 kandidata i kandidatkinja za Ustavni sud.

Cilj ankete bio je prikupiti mišljenja koja su ključna za osiguranje transparentnog i uključivog procesa odabira sudaca i sutkinja. Organizacije civilnog društva i akademske institucije mogu prema članku 6. Ustavnog zakona predlagati kandidate, no nemaju mogućnost za daljnji doprinos u postupku izbora ustavnih sudaca i sutkinja.

Stoga su Centar Miko Tripalo, Gong, Centar za mirovne studije i Kuća ljudskih prava od saborskog Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav tražili da razgovori s kandidatima za Ustavne sutkinje i suce budu dostupni javnosti, da se predstavnicama civilnog društva omogući prisustvovanje razgovorima s kandidatkinjama i kandidatima u Odboru te postavljanje po jednog pitanja svakom kandidatu ili kandidatkinji, kao i davanje mišljenja nakon saslušavanja.

