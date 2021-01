Tijekom noći s ponedjeljka na utorak nepoznati počinitelji oštetili su vozilo Hrvatske gorske službe spašavanja iz Slavonskog Broda. To nije prvi takav slučaj, a o svemu je obaviještena i policija.

Svoje nezadovoljstvo nerazumljivim činom podijelili su i na službenoj stranici na Facebooku. Njihov odgovor na vandalizam prenosimo u cijelosti.

''Za jubilarnih 400.000 kilometara ukrali mu tablice... Naši timovi od početka interveniraju na području pogođenom potresima. Vozila su još uvijek jedan od osnovnih alata u našem djelovanju i zato smo ostali neugodno iznenađeni stanjem kombija koji je bio parkiran ispred prostora u Novoj Gradiški. Naime, baš kad je kombi napunio jubilarnih 400.000 km, netko je tijekom noći pokidao brisače, otkinuo retrovizor i tablice. Šteta je prijavljena policiji, a zbog svega je naš tim kasnije krenuo prema Petrinji. Srećom, u voznom parku imamo četiri vozila pa je drugi tim uskočio u zamjenu.

Vozilo HGSS-a Foto: HGSS Slavonski Brod

Jedan od četvorice u parku je i naš Defender, o kojem bi se moglo puno toga napisati. Memoari o tome gdje je sve bio, koliko je puta 'izvukao' situaciju vjerojatno bi bili interesantni. Izgleda da nam i on najavljuje mirovinu. Ponovo na putu za Petrinju, danas je stao i tek ga je vučna služba osposobila za nastavak putovanja. Iako je popularno, nadamo se da muke po vozilima neće imati svoj nastavak'', napisali su u objavi na Facebooku.

Pročelnik HGSS-a Slavonski Brod Boris Lovrić istaknuo je za DNEVNIK.hr kako su ovom objavom imali namjeru ukazati na vandalizam koji se događao i prije, ali i na dotrajalost samih vozila. ''Nevjerojatno je da netko tko zna da službe konstantno interveniraju na području Banovine odluči napraviti ovako nešto'', izjavio je Lovrić.

No to nije prvi slučaj. HGSS se i kod prvih intervencija nakon potresa našao na meti delinkvenata. ''Šesti ili sedmi dan od potresa kombi je bio dan prije pripremljen na cjelodnevne intervencije u Petrinji. Međutim, pametnjakovići su otkinuli tablice i njihove nosače, brisače i retrovizor. Morali smo prebacivati sve stvari u drugo vozilo, dočekati policiju, nakon toga u HAK i na kraju postavljati i nove tablice. Ne mogu vjerovati da netko ima motiv skidati tablice sa službenog automobila koji nam je sve, a uz to smo i volonteri koji uzimamo godišnji kako bismo otišli na takve intervencije. Osim problema sa starim vozilima imamo problem i s delinkventima'', kazao je Lovrić.

Također, susreli su se s problematičnim situacijama i na području Metkovića. ''Našim kolegama ukrali su kuku sa službenog auta. Nije strašan trošak, ali je velika gnjavaža. Imali su čamac, a kad su došli, vidjeli su da nemaju kuku'', prisjetio se Lovrić.

Iz HGSS-a napominju kako ovakve situacije ugrožavaju živote.