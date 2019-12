Točno u 7 sati otvorena su birališta za predsjedničke izbore 2019. Pravo glasa ima 3.854.761 birač. Birališta se zatvaraju u 19 sati.

U nedjelju u sedam sati otvorila su se birališta na kojima građani mogu zaokružiti jednog od 11 kandidata na 7. predsjedničkim izborima od samostalnosti RH.

Pravo glasa, prema podacima Ministarstva uprave, ima 3.854.761 birač. Od toga je 3.677.901 birač s prebivalištem u RH, dok je 176.860 birača aktivno registrirano bez prebivališta u Republici Hrvatskoj. Na popisu birača su i 572 osobe koje su registrirane na brodu, 2324 osobe glasat će u ustanovama socijalne skrbi, a u zatvorima i odgojnim ustanovama 2600 ljudi.

Valjani dokumenti

Pravo glasa imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Svi koji žele glasati na biračkom mjestu moraju se identificirati pomoću osobne iskaznice ili putovnice, a iznimno uz predočenje vozačke dozvole odnosno druge javne isprave s fotografijom temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet birača.

Gdje glasati?

Birač koji ima prebivalište u RH glasa na biračkom mjestu određenom prema njegovom prebivalištu. No ako se birač zatekne na području RH, ali izvan prebivališta ili pak u inozemstvu, biračko pravo može ostvariti izvan mjesta prebivališta ako je do 11. prosinca podnio odgovarajući zahtjev te ako mu je on odobren.

Birači koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske glasati mogu na biračkom mjestu određenom u diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH u inozemstvu.

Može se dogoditi da birač nije upisan u izvadak iz popisa birača. U tom slučaju neće moći glasati, ali će ga predsjednik biračkog odbora uputiti u najbliži ured državne uprave po potvrdu za glasovanje.

"To je tzv. plava potvrda kojom birač dokazuje svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu. Nakon što pribavi potvrdu za glasovanje, birač se može vratiti na svoje biračko mjesto, predati potvrdu za glasovanje biračkom odboru te ostvariti svoje biračko pravo odnosno glasovati“, objasnili su u Državnom izbornom povjerenstvu.



Što je s bolesnima?

U DIP-u objašnjavaju da su birači s težim bolestima, nemoćni ili osobe s invaliditetom koji ne mogu doći na fizičko mjesto o tome trebali obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora. A o tome mogu obavijestiti i birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.

Birališta se zatvaraju u 19 sati.

"Biračima koji se tada zateknu na biračkom mjestu omogućit će se glasanje“, poručuju iz DIP-a.

Prve rezultate izlaznosti, one do 11:30 DIP će objaviti u podne. Podaci o odazivu birača do 16:30, objavljuju se u 17 sati, a prve privremene rezultate izbora DIP će objaviti u točno u 20 sati na webu.

Sve o izbornom danu pratite i na DNEVNIK.hr te informativnim emisijama Nove TV.