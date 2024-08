Otkriveno zašto su mornari stajali ispod rampe? Stručnjak pojašnjava detalje tragedije

Dok se čeka službeni rezultat istrage nesreće trajekta Jadrolinije u kojoj su smrtno stradala tri mornara, prema neslužbenim informacijama uzrok pada rampe najvjerojatnije je njezina tehnička neispravnost.

Očito je zakazao kočioni sustav koji bi trebao spriječiti slobodni pad u slučaju da su motori za dizanje i spuštanje rampe pogašeni, a klinovi za zaključavanje nisu postavljeni.

Rampa na Lastovu podiže se pomoću čeličnih sajli koje se namotavaju na bubanj, a sve pogoni hidraulički motor koji ima takozvani blok-ventil. Taj bi ventil trebao zadržati tlak s kojim bi se, ako je sustav ispravan, nezaključana rampa kada se motor ugasi trebala početi spuštati polako, kako tlak pada. To se, kako su za Jutarnji list objasnili strojarski stručnjaci, može usporediti sa špricom. Jednom kada je povučete, ona će ostati u poziciji i potom će se nakon nekog vremena početi vraćati polako, s padom tlaka.

Kod tehnički ispravne rampe do slobodnog pada ne može doći ni u kojem slučaju, pa ni kod ljudske greške. Da nije tako, rampa bi svaki put padala kada se pokvari motor.

Mornari popravljali gumu

Doznaju i kako su mornari koji su poginuli, išli popravljati gumu brtve koja se odlijepila, pa je puštalo more. U jednom trenutku zapovjednik broda primijetio je da podignuta rampa, ispod koje su ljudi, nije osigurana klinovima. Zapovjednik je dotrčao na palubu tražeći da se rampa hitno osigura, no u tom trenutku ona je naglo pala, poklopila i ubila tri člana posade, vođu stroja i dvojicu kormilara, dok je časnik palube, koji je zadobio teške tjelesne ozljede, pao u more.

Istraga koja još uvijek traje trebala bi utvrditi je li zapovjednik broda, kako nalaže procedura, unio problem s rampom u takozvani Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša, u kojem bi trebali biti navedeni svi koraci koji su poduzeti te sve skupa biti prijavljeno Jadrolinijinom inspektoru.

