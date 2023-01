Još se čeka rasplet afere s osam uhićenih hrvatskih državljana u Zambiji. Slučaj je postao dio šire međunarodne istrage. Djeca iz Konga, po koju su išli Hrvati, dobila su hrvatske dokumente na temelju sudskih odluka. Izvješće od sudova, potvrđeno je Dnevniku Nove TV, zatražio je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić.

U MUP-u se pozivaju na tajnost izvida u priči koja poprima sve šire razmjere i samo poručuju: "... kako je hrvatska policija u suradnji s državnim odvjetništvom započela s provođenjem izvida te putem međunarodnih policijskih komunikacijskih kanala već zatražila određene provjere, a u istraživanje su uključene sve relevantne institucije."

U slučaju posvojenja djece iz Konga, zbog čega su uhićena četiri hrvatska para u Zambiji poznato je da su djeca dobila hrvatske dokumente. Doznajemo da su četiri sudske odluke o posvojenju iz Demokratske Republike Kongo prihvaćene na sudovima u Varaždinu i Zlataru. Izvješće o svemu je zatražio predsjednik Vrhovnog suda.

"Ono što se sad čini na prvi pogled je da su sudovi sve napravili onako kako bi trebalo biti da su poštivali formu, a sad je li to rađeno na temelju dobrog falsifikata, to zasad ne možemo reći čini se da su sudovi postupali po formi da su priznavali tu formu jer su sve te isprave koje su dostavljane u skladu s propisima kako to treba biti", rekao je sudac Željko Pajalić, glasnogovornik Vrhovnog suda.

Problem je što Kongo ne dopušta posvojenje strancima posljednjih 10 godina.

"Ako sudovi dopuštaju posvojenja to što država ne dopušta izlazak to je druga stvar mi provjeravamo je li neka odluka u formalnom smislu korektna i je li protivna hrvatskom pravnom poretku nama je bitan hrvatski pravni poredak i u okviru toga najbolji interes djece", rekao je Pajalić.

Da procedura međudržavnog posvojenja djece koja dolaze iz država koje nisu potpisnice haške Konvencije o zaštiti djece nije regulirana kako treba, upozorava dječja pravobraniteljica.

"Nadležno ministarstvo socijale trebalo bi davati suglasnost za takva posvojenja prije njihovog formalnog priznanja na sudovima što znači da bi sudovi prije priznavanja stranih odluka prethodno trebali zatražiti suglasnost nadležnog ministarstva socijale", rekla je dječja pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević.

Brine ju i nepostojanje evidencije niti nadzora države o posvojenoj djeci iz država koje nisu potpisnice Konvencije: "Postoji opasnost odnosno nedopustivo i vrlo zabrinjavajuće jer takva djeca nam prolaze ispod radara, sama Konvencija je donesena kako bi se spriječile neke nelegalne situacije odnosno eventualno prodaja ili trgovanje djecom."

Za što policija u Zambiji sumnjiči osmero Hrvata. Svoje teze tek moraju dokazati, a hrvatske institucije i utvrditi je li i gdje je bilo propusta.

