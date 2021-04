I dok se traži rješenje, bilo kratkoročno, bilo dugoročno za podmirenje duga veledrogerijama na čekanju su oni najugroženiji. Pacijenti kojima o lijekovima ovisi život. Ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala je s ocem 13-godišnje djevojčice koja boluje od teške i rijetke bolesti.

Djevojčica je već imala dva moždana udara, a nedostatak lijeka za nju može biti koban.

"Mislim suludo je da ja sada govorim što nama znači da dođe do ozbiljne nestašice lijekova, Tonka je automatski životno ugrožena", rekao je tata Vedran Jerković te dodao: "Ja znam da ću ja prekrenut kuglu zemaljsku da i sve da dođe obustave lijekova i nestašice lijekova, ja ću za svoju Tonku lijek naći. To dugovanje prema veledrogerijama to je samo vrh ledenog brijega. Mi konačno moramo cijeli taj ledeni brijeg razbiti i počet ga graditi ispočetka"

Beroš jučer najavio moguće veće doprinose za zdravstvo. Plenković i Marić: "Nismo o tome raspravljali"

Predstavnici veledrogerija danas su bili na sastanku u Ministarstvu zdravstva, ali izašli su bez dogovora. Veledrogerije su na sastanku tražile hitnu uplatu od 3,5 milijarde kuna i plan plaćanja do kraja godine. Svaka veledrogerija odlučit će za sebe kako dalje, a Medika je već obustavila isporuku lijekova bolnicama zbog duga od 2 milijarde kuna.

"Naravno da to nije ugodno za čuti ikome, ali mislim šta je tu je, ponovno, to dugovanje prema veledrogerijama to je samo vrh ledenog brijega. Mi konačno moramo cijeli taj ledeni brijeg razbiti i početi ga gradit ispočetka", smatra Jerković.

Gotov sastanak s veledrogerijama, nastavlja se blokada? "Ograničenja lijekova prema bolnicama će se nastaviti"

"Mi izdvajamo 2 posto više od jedne Njemačke iz svojih plaća za zdravstvo i s te strane očekujemo onda i veću uslugu i bolju uslugu", kazala je Marina Novaković Matas iz Udruge za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata Dignitas

Ministar zdravstva Vili Beroš uvjerava kako "pacijenti u ovom trenutku nisu ugroženi obustavom isporuke lijekova".

