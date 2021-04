Nakon što je zbog duga Hrvatske prema veledrogerijama od 6,5 mlijardi kuna veledrogerija Medika obustavila isporuku lijekova bolnicama traži se riješenje. Ni nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva još nema dogovora, a svaka veledrogerija odlučit će za sebe kako dalje.

Veledrogerije su na sastanku tražile hitnu uplatu od 3,5 milijarde kuna i plan plaćanja do kraja godine, no kažu da ništa dugoročno nisu dobili. Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je rekao kako bi se moglo povećati izdvajanje iz plaća, a ministar financija Zdravko Marić danas kaže kako je stav Vlade od početka mandata da se ide u porezno rasterećenje.

Na konferenciji za novinare Beroš je jučer na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Martine Bolšec Oblak hoće li građani više izdvajati za zdravstvo, odgovorio: "Ne direktno. Ne vjerujem da će se desiti u skoroj budućnosti da ćemo više neposredno plaćati za zdravstvene usluge, međutim onaj stupanj izdvajanja za zdravstvo iz naših plaća mogao bi se povećati", rekao je te dodao kako neće govoriti o vremenskim odrednicama. Nakon današnjeg sastanka s predstavnicima veledrogerija pak kaže da će prihode pokušati povećati "određenim proračunskim izdvajanjima".

Beroš o dugu prema veledrogerijama: "Imamo određeno kratkoročno rješenje. Možda ćemo izdvajati više iz naših plaća..."

Premijer Andrej Plenković na to je kazao kako se o povećanju izdvajanja za zdravstvo iz plaća nije raspravljalo ni na kojoj razini Vlade.

Gotov sastanak s veledrogerijama, nastavlja se blokada? "Ograničenja lijekova prema bolnicama će se nastaviti"

Ministar financija Zdravko Marić na konferenciji za novinare danas je, upitan što će biti s doprinosima za zdravstvo i hoće li se oni povećavati, odgovorio: "Dakle, smanjene poreza, što se provodi i dan danas. COVID je još uvijek tu, brojni akteri postavljaju pitanje potrebe daljnjeg smanjivanja poreza, mi smo konzistentni i ostat ćemo. Imali smo intervenciju u sustav doprinosa, upiralo se na prihodnu stranu proračuna, a onaj dio koji je u djelokrugu svih na koji sudjelujemo, ona će dati svoj doprinos, ali nije rješenje cjelokupne problematike. Dva doprinosa smo potpuno ukinuli, ukupni obujam doprinosa na plaće, trošak poslodavca je smanjen sa 17,2 na 16,5 posto. Ukupnu sumu doprinosa za zdravstvo smo pretvorili na jedinstven doprinos", rekao je Marić.

Inače, zaposleni Hrvat iz svoje plaće izdvaja 16,5 posto samo za zdravstvo, a po postotku izdvajanja smo pri vrhu Europske unije.

Do kraja tjedna 900 milijuna kuna, to je kratkoročno rješenje

Do kraja tjedna veledrogerijama će za dugove biti uplaćeno 900 milijuna kuna, na što nezadovoljne veledrogerije poručuju da će nastaviti s ograničenom isporukom lijekova bolnicama, a ministar zdravstva Vili Beroš tvrdi da time pacijenti neće biti ugroženi.

"Tražili smo hitno uplatu 3,5 milijarde kuna i plan plaćanja do kraja godine, no ponuđeno nam je samo 900 milijuna kuna do kraja tjedna", izjavili su predstavnici veledrogerija nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva.

Ministar zdravstva Vili Beroš nakon sastanka je izjavio novinarima da "pacijenti u ovom trenutku nisu ugroženi obustavom isporuke lijekova".

Naglašava kako je uplata 900 milijuna kuna kratkoročno rješenje, a riječ je o svoti koja je u ovom trenutku bila moguća proračunskim transferom. Radi se o ubrzanom proračunskom transferu novca koji je ove godine bio namijenjen za zdravstveni sustav.

Izrazio je nadu da će taj iznos omogućiti poslovanje veledrogerijama i pritom podsjetio na sve probleme zdravstvenog sustava u doba pandemije, koja ga je dosad koštala 2,5 milijarde kuna.

"Samo trećina radno sposobnog stanovništva uplaćuje doprinose u zdravstveni proračun, a prava pacijenata nisu smanjena", istaknuo je Beroš.

Kaže da povećanje doprinosa za zdravstvo nije izvjesno, a prihodi će se pokušati povećati "određenim proračunskim izdvajanjima", koja se odnose na upotrebu štetnih tvari, poput duhana, alkohola i šećera. Tu bi se, kaže, moglo naći veća izdvajanja za zdravstveni sustav.

Poručio je da Vlada misli o bolesnicima i radi na reformi zdravstvenog sustava. Određeni koraci već su poduzeti, poput kontrole prekovremenih sati i analize propisivanja lijekova, detektirat će se ishodi liječenja, a radi se i na okrupnjavanju javne nabave.

Beroš vjeruje da će koraci koji su poduzeti dati učinka te da bi se smjer reforme mogao vidjeti već za šest mjeseci do godinu dana.