Bivši izvršni dopredsjednik zagrebačkog Dinama, Zdravko Mamić, ranije osuđen za izvlačenje novca iz nogometnog kluba, održao je u Mostaru press konferenciju.

"Želio sam si priuštiti mir, život, opstojnost i moram reći da sam u tome gotovo pa uspio", rekao je Mamić na početku press konferencije referirajući se na izbivanje iz javnosti. Zahvalio se, kako kaže, najgostoljubivijim ljudima na svijetu, Bošnjacima i Hercegovcima. "Već sam godinama tu. Tu ću, kako stvari stoje, vjerojatno i umrijeti", zaključio je.

"Povod zašto sam danas pred vama je odluka Ustavnog suda objavljena prošli tjedan u kojoj je još jednom taj sud se narugao meni i mojoj obitelji i zdravoj pameti, pravdi, ljudskosti, moralu", rekao je Mamić.

"Još jedan cirkus u režiji kriminalaca i lopova. Kažem im, nećete razbojnici, bando, kriminalčine na čelu s rektalnim alpinistom, huljom i uhljebom Šeparovićem...", rekao je.

"Isto vrijedi i za Vrhovni sud Republike Hrvatske. Jedni drugima drže ljestve. To važi i za sud u Osijeku za koje sam dokazao da su to kriminalci. Tu je i Državno sudbeno vijeće. Oni sudjeluju u najvećim zlima u Hrvatskoj, a kada je moja obitelj u pitanju, u progonu cijele obitelji", poručio je.

Osvrnuvši se na slučaj s osječkim sucima, Mamić je kazao kako se u Osijeku svaka presuda može kupiti "za litru i vodu", ali i da vlast voli korumpirane ljude na funkcijama kako bi njima mogla upravljati. "Neovisan čovjek je za njih opasnost", istaknuo je Mamić.

Komentirao je i vlast u Hrvatskoj. "Oni zatvore rafineriju u Sisku. Potpuno je normalno da su oni donesli milijarde i milijarde kriminalnih odluka i štete za željeznice, ceste. To ih uopće ne interesira. Ljudima bacaju pijesak u oči, a iza kulisa se događa uništavanje i porobljavanje hrvatskog čovjeka.

Sucima je poručio: "Banditi, sodoma, gomora. Vi ste najveća kolera, gori ste od potresa, gori ste od pandemije covida, gori ste od ptičje gripe. Nema narod hrvatski budućnosti dok se vama ne stane na kraj. Vi ste tijela nepravde i zla. Vi banditi koji ste mi namontirali sudski postupak, jer djela za koje ste me osudili nikada se nisu dogodila".

"Pred vama stoji najpošteniji čovjek koji je ikada hodao Hrvatskom", istaknuo je.

Mamić je komentirao i bivšeg ministra obrazovanja Željka Jovanovića koji je ranije dobio spor protiv Mamića.

"On koji je silom htio uništiti Dinamo, reprezentaciju i nogomet, on dođe na Poljud i sjedi u loži i uživa u rezultatima reprezentacije. Da sam ja bio tamo, on ne bi ni ušao u stadion. Zamislite tu drskost da je on govorio kako treba isušiti močvaru, a onda dođe slaviti uspjehe reprezentacije. Onda ga još predsjednik države uzme za svog savjetnika za sport", rekao je Mamić.

Zamislite vi, rekao je Mamić, tu bandu. "Oni su izmislili konstrukciju optužnice da sam ja neovlašteno iznio novac iz Dinama", poručio je.

"Ako je Mamić iznio novac iz Dinama, nije ga iznio preko svog računa. Iznio ga je preko računa Modrića i Lovrena. Onda su oni trebali biti kao i ja u postupku", nastavio je.

Bandi je uvijek bilo bitno, rekao je Mamić, uništiti Dinamo, reprezentaciju oko koje se okuplja Hrvatska. "Nisu mi stavili djelo da sam prao novac nego da sam neovlašteno iznio novac iz Dinama".

"Pogledajte što su oni napravili. Sjećate se za vrijeme sudskog postupka kada su Lovren i Modrić svjedočili na sudu istinu, ta banda je uz pomoć jednog medijsko-političkog stampeda napravila njih lopovima i podigla optužnicu protiv njih da su oni lažni svjedoci. Kada smo postali drugi na svijetu, onda su donijeli direktivu da se optužnica stavi van snage", rekao je Mamić.

"Modriću sam drugi tata, drhtim svim bićem na svaki njegov potez", dodao je. Doveo ga je, kaže, iz Zadra kada je bio izbjeglica sa 14 godina.

"Majku vam j***m, operite benzinom svoja prljava, smrdljiva usta kada izgovarate prezime Mamić. Moja obitelj je časna obitelj, nikada nikome ništa loše nismo uradili. Od čestite i poštene hrvatske obitelji napravili ste najveći progon u Hrvatskoj. Mater vam j***m korumpiranu, bezobraznu lopovsku. Mater vam j***m šugavu i bezobraznu", uputio je Mamić sucima na osječkom sudu.

Dinamovcima je poručio da "Dinamo čuvao kao zjenicu oka". "Tako čuvate vrijednosti stanovnika Zagreba. Čuvate snove hrvatskih ljudi u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu", zaključio je Mamić.

Medijima se ispričao na psovkama. "Nisam siguran da ćete me ikada više vidjeti na press konferenciji. Siguran sam da sam si pravnu situaciju otežao, a ja im poručujem "Napušite mi se one stvari".

Ovu je press konferenciju ranije najavio na svojoj je Facebook stranici.

"Dragi predstavnici medija, prijateljice i prijatelji, pozivam vas sve da u ponedjeljak u 11 sati u dvorani Princess, na 6. katu hotela Mepas u Mostaru popratite oluju koju sam pripremio onima koji se boje istine - press konferenciju bez rukavica na kojoj ću progovoriti o stvarima o kojima se drugi boje pričati! Podijelite prijateljima i vidimo se! Voli vas Zdravko!", napisao je Mamić na Facebooku.