Zbog neviđenog obrata i odluka Ustavnog suda koji je jedno odlučio o tužbama braće Mamić, a drugo o tužbi Damira Vrbanovića, Mamići su podnijeli tužbu Europskom sudu za ljudska prava. Zdravko Mamić otkrio je u srijedu u Dnevniku Nove TV da je dokumentaciju protiv još jednog osječkog suca poslao USKOK-u.

Da nisu imali neovisno i nepristrano suđenje, Ustavnom sudu su podnosili tužbe i braća Mamić i Damir Vrbanović. Mamićima su odbačene, uz tvrdnju da su znali za mito, a nisu to iznijeli ni žalili se prije Ustavne tužbe, a Vrbanoviću je prihvaćeno.

"Ustavni sud je učinio nešto jako neobično, a to je da je gledao čistoću, besprijekornost ponašanja od strane okrivljenika što je potpuno pogrešno.

Donositelj odluke - a to je sud, sudac ili sudsko vijeće je onaj koji mora biti besprijekoran čist od bilo kakvih utjecaja upliva izvana", ističe odvjetnica Zdravka Mamića Lidija Horvat. To je ključan argument Zdravku Mamiću za tužbu u Strasbourgu.

"Odluka ili je kontaminirana ili nije, ako je kontaminirana,kontaminirana je u odnosu na sve", dodaje Horvat te podsjeća i na USB stick koji je Mamić predao USKOK-u prije dvije godine. "USKOK je o tome bio dužan obavijestiti Vrhovni sud pred kojim je drugostupanjski postupak još uvijek bio u tijeku."

"I prije je prozivao predsjednika osječkog suda Zvonka Vrbana, sad je protv njega i supruge podnio kaznenu prijavu. Među ostalim spominju se pogodovanja, primanje darova", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Iz tužiteljstva nema odgovora poduzimaju li išta po toj prijavi. Vrban tek poručuje da ne komentira poteze pravomoćno osuđenih i bjegunaca od hrvatskog pravosuđa. A Zlati Hrvoj Šipek pisali su odvjetnici Zorana Mamića, predlažu da ona iskoristi pravnu mogućnost i obrati se Vrhovnom sudu.

Mamić za Dnevnik Nove TV u svom stilu o tužbi protiv Hrvatske, otkrio i da je podnio kaznenu prijavu protiv Vrbana: "To su takvi kriminalci, lopovi. Javnost dobro zna..."

"Osnovni argument za to je odluka Ustavnog suda u predmetu Vrbanović gdje je sam Ustavni sud utvrdio da sudac Krušlin nije bio neovisan i nepristran. Sve one okolnosti dobro poznate - primanje sata i druženje s Mamićem dovode u sumnju njegovu nepristranost, a naša logika je ako to vrijedi za Vrbanovića onda vrijedi i za Zorana Mamića", smatra odvjetnik Zorana Mamića Šime Matak koji je također podnio tužbu Europskom sudu.

Jedan od 'Mamićevih' sudaca: Zvonka Vekića DSV razriješio s dužnosti

Dosad je o hrvatskim tužbama odlučio da je bilo 235 povreda prava na pošteno suđenje, 40 presuda je bilo da nije došlo do povrede. Od toga, u 83 slučaja radilo se o pravu na pristup sudu. Tužbe braće Mamić prvo moraju ispuniti kriterije Europskog suda, a onda tek počinje sudski spor koji može potrajati i godinama.

Više o ovom slučaju pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr