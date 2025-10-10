Drama s maturalcem: Otkazali ga preko noći, nema ni povrata novca - roditelji na nogama: "Mi smo za ovo dizali kredite!"

Učenici osmog razreda jedne škole u Petrinji ostali su razočarani – maturalac im je otkazan samo nekoliko dana prije polaska. Osim njih, razočaranje je i među roditeljima – novac neće dobiti natrag, a za svoju su djecu neki dizali i kredite.

Petrinjski osmaši na maturalac su trebali krenuti 10. rujna. Na zajedničkom roditeljskom sastanku prošle godine odabran je put na Lošinj. Cijena za četiri dana – 450 eura. Iako su neki roditelji htjeli da se ide u Dubrovnik, to je putovanje bilo 100 eura skuplje, a mnogima je to, nažalost, eliminacijska stavka. Većina je glasala za put na Lošinj, ponuda Putničke agencije Klek.

Početkom rujna, samo dva dana prije polaska, slijedi poziv na roditeljski sastanak. No umjesto finalnih detalja, hoće li ponijeti jakne ili kupaće kostime, hladan tuš. Maturalac je otkazan. Agencija je propala. Nema ni povrata novca.

Veliko razočaranje

"Suprug i ja digli smo kredit kako bi mogli platiti, nije nam bilo žao jer to je za svako dijete uspomena za život. Oni su toliko bili sretni da putuju, prvi puta sami, bez roditelja, a sada ovo. Toliko su razočarani", kaže nam jedna od majki školarca, koja je već izmorena pokušajem da raspetljaju ovaj događaj, da od odgovornih doznaju što se dogodilo i da pokušaju barem doći do svog novca. "Iz škole su nam samo rekli da je ovaj propao. Kažu, pokušat će sve učiniti da dobijemo novce i to je to. Ne nadamo se više previše."

Roditelji su kontaktirali i sa Sašom Klekom, vlasnikom agencije Klek, no njegovi odgovori su samo odugovlačenje i izgovori. "Prvo je rekao da će dići kredit da nam vrati novce. Onda da mu fali još samo jedan dokument da dobije kredit. Onda se odjednom razbolio, pa ima temperaturu, pa ne može u banku po kredit. Pa onda da će biti sigurno 6. listopada, ali ništa. Sad je odgodio na 14. listopada, ali ne vjerujemo više ništa", razočarana je majka.

Dodaje da su svi roditelji sve platili unaprijed te da su ih iz agencije Klek stalno pritiskali da izvrše uplatu: "Što prije, odmah uplatite, uplatite kaparu, ovo su rokovi i sl." kaže majka.

Nije prvi put

Roditelji su ostali u šoku kad su doznali i da to nije prvi put u toj školi. "Maturalci su se na isti način otkazivali i ranije i nikada nisu dobili novac natrag", kaže nam majka i navodi nekoliko primjera prethodnih propalih maturalaca.

"Tada su također dobivali slična objašnjenja – da je agencija u stečaju ili u mirovanju – no konkretna odgovornost nikada nije utvrđena", tvrdi ova majka. Nije joj jasno kako ravnatelj, kojem se toliko otkazuju maturalci, nije posumnjao da nešto nije u redu. Ili, kaže, "trebamo li mi roditelji posumnjati u nešto?"

"Ono što dodatno zabrinjava jest da se škola ponovno ograđuje od odgovornosti, tvrdeći da su proveli sve potrebne provjere prije odabira putničke agencije. No činjenica da se ovakvi slučajevi ponavljaju upravo u našoj školi jasno pokazuje da sustav nadzora nije dovoljno učinkovit i da roditelji i djeca ostaju nezaštićeni", tvrdi majka koja nam se obratila za pomoć oko ovog slučaja.

Čekamo odgovore

Kontaktirali smo sa spomenutom školom u Petrinji, no nismo uspjeli doći do odgovorne osobe koja bi nam dala odgovor. Upit smo zatim poslali pismenim putem. Vlasnik sporne agencije Saša Klek odgovorio nam je da je na putu te da se možemo čuti u ponedjeljak.

Oba odgovora onih koji bi mogli dati više informacija o ovoj situaciji objavit ćemo čim ih dobijemo.