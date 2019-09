40-godišnji osječki policajac privremeno je udaljen iz službe nakon što je prije nekoliko dana pijan verbalno i fizički napao svoju suprugu, a onda njoj i susjedu, koji joj je pokušao pomoći, prijetio pištoljem.

Do incidenta je došlo oko 2 sata ujutro na području Osijeka kada je 40-godišnji policajac, koji je u trenutku napad bio na bolovanju, u alkoholiziranom je stanju napao svoju 34-godišnju suprugu. Supruga je tijekom napada izašla iz stana u dvorište gdje joj je suprug prijetio privatnim pištoljem kojeg legalno posjeduje. On će idućih mjesec dana provesti u istražnom zatvoru, piše Jutarnji list.

Kako Jutarnji neslužbeno doznaje, 34-godišnjakinja je nasilju izložena još od sredine 2017. godine, no do sada ga nije prijavljivala, pa policajac nije bio u u evidenciji za ovakva ili slična kaznena djela. Kobne noći on je pijan nasrnuo na suprugu s kojom ima i trogodišnje dijete. Nakon što ju maltretirao u stanu, izveo ju je u dvorište i natjerao da klekne i moli Očenaš, piše Jutarnji list.

Imao dva pištolja

Sve vrijeme u ruci je držao pištolj, koji inače legalno posjeduje, i prijetio supruzi da će ubiti nju i njezinu obitelj. Nastavio je prijetiti čak i nakon što na intervenciju stigli njegovi kolege koje su pozvali susjedi i koji su ga zaustavili te ga uhitili i priveli. Izmjerena mu koncentracija od 1,18 promila alkohola u krvi, a policija mu je oduzela službeni i privatni pištolj.

U Policijskoj upravi ističu kako imaju nultu točku tolerancije prema svakoj vrsti nasilja, posebice prema obiteljskom nasilju kao i dasu policijski službenici dužni svojim primjerom u profesionalnom i privatnom životu promicati kulturu nenasilja i poštivanja ljudskih prava, osobito ljudskih prava žena.

Stoga snažno osuđujemo ovakvo ponašanje koje je u potpunosti nespojivo s obnašanjem policijske službe i neće biti tolerirano u policijskim redovima, poručeno je iz osječko-baranjske policije. (V.P./Hina)