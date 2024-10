Miljenić pozvao vladajuće da donesu odluku: "Anušić ima tisuće savjetnika i ne zna objasniti što želi"

Zbog nedolaska načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida na sjednicu saborskog Odbora za obranu ministar obrane Ivan Anušić napustio je sjednicu odbora te optužio predsjednika Milanovića da je Kundidu zabranio dolazak.

Na Odboru je bio predstojnik ureda predsjednika RH Orsat Miljenić. Za Dnevnik Nove TV Miljenić je rekao kako se načelnik glavnog stožera Kundid u Saboru nije pojavio jer je "predsjednik republike morao još jednom intervenirati i spriječiti pokušaj HDZ-a u uvlačenje načelnika glavnog stožera u svoje političke igre".

"Ovo je politička odluka i umjesto da HDZ javnosti objasni što želi, oni se pokupe s Odbora. Ministar kaže da mu načelnik treba da objasni njegovu vlastitu odluku koju je on predložio? Tisuću savjetnika radi za njega i on ne zna objasniti svoju odluku. Uvlačiti načelnika i vojsku u ovako politiziranu situaciju, što je trebao načelnik napraviti? Odabrati jednu ili drugu stranu?" zapitao je Miljenić.

"Političari ste, donesite političku odluku, a vojska će napraviti ono što oni odluče, no oni se kukavički boje. Objasnite, donesite odluku", rekao je Miljenić. "Kundid može samo reći - dobio sam naredbu da idem tamo, treba mi ovoliko eura za opremu i mogu poslati ovoliko vojnika. To je njegova uloga", naglasio je.

"To je politizacija i zlouporaba ustavnog poretka, to je ono što ova HDZ-ova vlada stalno radi. Ovakvih kršitelja i zloupotrebljavača Ustava nije bilo u hrvatskoj povijesti kakvi su ovi koji su sada na vlasti", istaknuo je Miljenić.

"Hrvatski ministri obrane i vanjskih poslova idu po svijetu i u ime Hrvatske preuzimaju obaveze koje ne mogu bez predsjednika provesti. Takav je Ustav, nisam im ja za to kriv. Zar ne bi bilo normalno da prije nego što preuzmu takve obaveze i sramote državu, dođu prvo kod predsjednika i kažu mu: 'Mi mislimo raditi to i to, što mislite o tome?'" zapitao je Miljenić i ponovio kako je Milanović desecima puta prije toga pozivao premijera na razgovor i na Vijeću za obranu i Vijeću za nacionalnu sigurnost. "Ne moraju se složiti, ali bitno da se razgovara i tada znamo na čemu smo", istaknuo je Miljenić.

"Nakon ovog igrokaza koji je ministar izveo, to je politizacija i dok je to tako, predsjednik je ovog stava i neće dopustiti politizaciju naše vojske", zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu.

