Nanizali se propusti, oporba poručuje: "Očito je nekim kolegama teško"

Arsen Bauk (SDP) smatra da je ministar Tomo Medved napravio propust, ali ne u razini onoga što je napravio ministar Gordan Grlić Radman, i Povjerenstvo će ocijeniti kolika je težina tog propusta.

"Što se tiče težine ispunjavanja imovinske kartice, očito je nekim kolegama teško jer ima dosta stvari u kartici koje nisu definirane", rekao je te dodao da tome pristupa "s povećanim oprezom" jer, kako je dodao, "nikad ne znam ima li još nešto što nisam bio svjestan da treba upisati". Prijavio sam, kaže, sve što imam jer je moja imovinska kartica uvijek bila pod povećalom, ne zbog propusta nego zbog toga što piše u njoj.

Najnovije otkriće portala Telegram da ni potpredsjednik Vlade Tomo Medved nije u imovinskoj kartici prijavio nekretnine, oporbeni zastupnici u Saboru ocijenili su propustom.

Bauk (SDP): Zašto su neke obaveze obveznije od drugih?

"U slučaju kolegice Benčić, pod formulacijom 'ostale obveze', s dugovima, jamstvima i ostalim obvezama, doista je nejasno o čemu se radi jer i ugovor za telekom je višegodišnja obveza, kao i školarina ili stanarina za dijete koje može biti veći iznos od onoga što je Benčić deklarirala da plaća također je obveza. Povjerenstvo bi trebalo dati racionalno objašnjenje zašto su neke obveze obveznije od drugih obveza", istaknuo je Bauk.

Božo Petrov (Most) rekao je da se svakome može dogoditi pogreška, ali je problem kada se dogodi "poplava pogrešaka". "To pokazuje koliko neozbiljno doživljavate funkciju na kojoj se nalazite, koliko imate manjka odgovornosti, koliko ne poštujete institucije i koliko vas nije briga. Svakome se pogreška može dogoditi, no ne može se dogoditi da zaboravite dva milijuna eura ili 10-ak oranica", poručio je, istaknuvši da imovinsku karticu nije teško ispuniti.

"Jako je bitno pokazati transparentno što imate u vlasništvu da vas se slučajno ne bi dovodilo u situaciju da vam netko prigovara kako ste nešto stekli na kriminalan način", poručio je Petrov. Dodao je da je i on imao sitnu pogrešku, ali da spada u onaj prosjek Hrvatske koji nema bogatu rodbinu i nema imovinu da se ne može sjetiti što sve ima.

Sandra Benčić (Možemo!), koja je zadnjih dana prozivana jer nije prijavila rashod za stanarinu, pojasnila je da ga je zaista htjela navesti u imovinskoj kartici, ali, kaže, "nisam skužila gdje bi on mogao ići i mislim da taj obrazac, barem za obaveze, nije prilagođen svim kategorijama koje tamo imamo'.

Pojasnila je da za najam postoji kategorija najma, ali i upozorila da su pitanja koja se pitaju pod time iznos glavnice, kamatne stope, broj rata, trajanje ugovora..."tako da zaista nemate upisati ono što najam podrazumijeva". U tom smislu možda treba unaprijediti taj obrazac i prilagoditi ga kategorijama, rekla je.

"Što da napišem pod 'glavnica', što mi je glavnica kod stanarine, ili pod 'kamata', što da napišem kakav mi je broj rata?", zapitala je. Pa ne znam kolike su mi rate, nemam rate, mogu napisati kolika mi je mjesečna stanarina, koliko ću je mjeseci plaćati, to ne znam, to nitko ne zna", dodala je Benčić.

Penava (DP): Jedno je previd, a drugo skrivanje od javnosti dividende od 2,1 milijuna eura

Ivan Penava (Domovinski pokret) smatra da je prekršaj ministra Medveda na razini previda i nedovoljnog posvećivanja pažnje imovinskoj kartici. "Koliko sam vidio, riječ je o nasljedstvu i ništa nije sporno, ali je definitivno propust, no, ne mislim da su u pitanju inkriminirajuće radnje kažnjive zatvorskim kaznama i nešto od velikog značenja za širu javnost", ocijenio je.

"Treba napraviti distinkciju kada dođe do previda i zaboravi se upisati vrijednosti pet tisuća nečega, a drugo je 'previd' kada se ne upiše dividenda od 2,1 milijuna eura i sakrijete to od javnosti. Pogotovo jer je riječ o firmi koja posluje s državom, to je za mene trebala ostavka davnih dana", smatra Penava.

Imao sam, dodaje, i ja grešaka, mislim da ih i većina ima, ali kod mene nije bilo ništa sumnjivo niti bi dovodilo u putanje način stjecanja imovine.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) naglasio je da je imovinsku karticu dosta komplicirano ispuniti. "Zadnji put u dva ili tri navrata morao sam kontaktirati Povjerenstvo kako bih dobio upute za određene stvari jer ima dosta nejasnoća. No, susretljivi su i dobio sam odgovor u roku 24 sata", kazao je.

I Dalibor Paus (IDS) smatra da je "halabuka" oko imovinskih kartica dobra i diže pozornost na važnost njihovog ispunjavanja.

"Nedopustivo je da jedan ministar ne zna da nešto mora ispuniti ili, ako zna, da nije ispunio, pri čemu mislim na ministra Grlića Radmana", dodao je. Benčić je, kaže, napravila propust zbog nejasnoće, ali to je također nedopustivo i dobro je da se na to skrenula pažnja. Dodatan angažman medija sigurno će koristiti podizanju političke kulture u Hrvatskoj, za što se IDS zalaže, poručio je Paus.