Oporba se priprema za veliki prosvjed: "Treba poručiti - dosta je! I pozvati građane na izbore"

Prosvjed koji progresivni i lijevi dio oporbe organizira u subotu na Trgu svetog Marka trebao bi pokazati je li oporba uspjela iskoristiti imenovanje Ivana Turudića, odnosno reakcije na to imenovanje, u svoju korist.

I dok oporba poručuje kako očekuje velik odaziv građana, iz HDZ-a poručuju da su za pravo pokazivanje podrške trebali odabrati - veći prostor.

"Lokacija je odabrana ne zbog prostora nego simbolike, Markov trg je mjesto gdje se u Hrvatskoj donose sve političke odluke - imate Vladu, Sabor i Ustavni sud. I upravo od tamo treba poručiti dosta je i upravo od tamo treba građane pozvati na izbore", rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

"Oporba se uvijek trudi biti što glasnija i što nametljivija, to je konačno i posao oporbe na neki način. Samo da li organizira nešto sa stvarno dobrim razlozima gdje ih netko razumije i slijedi ili je to, eto da samo nešto organiziraju, to ćemo tek vidjeti", rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

