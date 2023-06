Oporba o uhićenjima u Poreznoj: "Ovo je modus operandi u gotovo svim državnim institucijama i tvrtkama"

SDP-ov Arsen Bauk poručuje da su službenici imali od koga naučiti, aludirajući na niz uhićenih ministara. To se događa, i u uređenoj državi se to otkrije i kažnjava, a u Hrvatskoj se to malo češće događa, malo rjeđe otkriva i kažnjava ponekad, ustvrdio je.

"Još nije otkriveno jesu li članovi HDZ-a, ako jesu, to će se brzo otkriti pa da ne idem baš toliko unaprijed. No, imali su od koga vidjeti jer su i ovi s vrha neki već uhapšeni, sigurno su im bili inspiracija", ocijenio je Bauk.

Nikola Grmoja (Most) ističe da mu je najzanimljivija Plenkovićeva reakcija koji kaže da nema dojam da je to netko jako visoko rangiran. "Gledao sam da je čovjek u ime Porezne uprave davao izjave za medije, a ne šalje se baš svakoga da daje izjave, istaknuo je. Ovo je samo pokazatelj, nažalost, kako stvari u Hrvatskoj funkcioniraju, to je gotovo pravilnik ponašanja kojeg je HDZ očito uveo, a gdje se mitom rješavaju stvari i to je nešto čemu ćemo se mi ovdje u Saboru snažno suprotstavljati, pokušati nametnuti drugačije modele upravljanja i ponašanja", kazao je.

"Ovo je zapravo modus operandi u gotovo svim državnim institucijama i državnim tvrtkama gdje se namješta preko veze, podmićuje i upravlja na ovakav način koji Plenković podupire", zaključio je Grmoja.

Stephen Nikola Bartulica (Domovinski pokret) kazao je da već duže vrijeme upozorava da kod nas Porezna uprava nije služba građana nego više funkcionira kao toljaga političkih moćnika te da mu se poduzetnici javljaju s pritužbama kakav tretman dobivaju od porezne inspekcije pa nadalje.

"Ne znam je li pomoćnik ravnatelja odgovoran i je li uzeo mito, ali Porezna uprava nije tu da se zloupotrebljava, političari su skloni činiti ustupke određenima, a druge kažnjavati i ta praksa mora prestati", poručio je.

Daliji Orešković (Centar) drago je vidjeti da je sustav reagirao. "Cijelo vrijeme ponavljam da vladavina prava nije samo ono što je zapisano u zakonima nego da bi ona doista postojala, mora se vidjeti kako djeluje u praksi i kako institucije reagiraju kada netko s konkretnim podacima izloži tijelima kaznenog progona osobe koje bi mogle biti kompromitirane", istaknula je.

"Uvjerena sam da ovakvih radnji i pogodovanja ima jako puno po svim institucijama i na svim razinama i za Hrvatsku bi bila dobra, ako ne i jedna od najboljih vijesti, da se napokon vidi da se po tom pitanju nešto i poduzima. Nadam se da u kasnijim fazama postupka neće ispasti da je to nečiji politički obračun, da neće negdje zapeti predmet u ladicama i zakonskim rupama ili da neće biti dovoljno ljudi koji će sve te silne predmete moći obraditi pravovremeno i pravovremeno osuditi", poručila je Orešković.