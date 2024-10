Picula kontra Milanovića: "Ukrajini treba pomoći na svaki mogući način, pa i slanjem vojnika u misiju"

Europarlamentarac Tonino Picula govorio je o podršci Ukrajini. Objašnjava da se kristalizirala jedna zanimljiva pojava – rat je postao tema na kojoj se prelamaju odnosi vlasti i opozicije u različitim zemljama.

"Srećom, Hrvatska u tom razdoblju nije imala ruski problem, kao Njemačka ili Austrija. Ali odnos prema invaziji postaje točka odmjeravanja vlasti i opozicije. Što se tiče EP-a, on je zauzeo vrlo jasno stajalište da Putina treba osuditi zbog kršenja međunarodnog prava. Ta se polemika u mnogim državama razvila", govori zastupnik socijalista.

"Što će odlučiti zastupnici SDP-a u Saboru, to ovisi o njima. Moj je stav potpuno jasan, ja sam za to da se Ukrajini pomogne na svaki mogući način, pa i sudjelovanjem u ovoj misiji. To je oblik podrške napadnutoj zemlji", rekao je Picula za N1.

Ne slaže se s bojazni predsjednika Republike zbog slanja vojnika u NSATU. Ponavlja da je to oblik pomoći napadnutoj zemlji i kaže kako je sve to već dogovoreno na samitu NATO-a u Washingtonu.

"Svi čekamo što će se dogoditi 5. studenog. O odluci američkih birača ovisi sudbina Zelenskog, a netko je rekao i da Putin više ovisi o volji američkih birača nego ruskih", govori.

Picula kaže da u europskom političkom prostoru već neko vrijeme lebdi pitanje hoće li Europa ostati usamljena u podršci Ukrajini.

Pročitajte i ovo Zabrinutost raste Amerikanci potvrdili: "Sjevernokorejski vojnici su u Rusiji, imamo dokaze"

Pročitajte i ovo Posjetio raketne baze Kim Jong Un zaprijetio: "To zahtijeva temeljito i oštro protudjelovanje naših nuklearnih snaga"