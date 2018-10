Saborska oporba kreće u proces osnivanja Istražnog povjerenstva zbog afere SMS.

"Oporba je zajedno dogovorila da se kreće u pokretanje Povjerenstva, a SDP je krenuo u izradu nacrta", najavio je novinarima Mostov Nikola Grmoja.

Šef SDP-a Davor Bernardić istaknuo je kako je "sigurnosni sustav probijen"

"Ne može se osigurati građanima zaštita od kriminala i korupcije i glavno je pitanje ima li ova zemlja i narod snage da se obrane od korupcije i kriminala i stoga je naša odgovornost i oko se svi u opoziciji slažemo da je potrebno rasvijetliti istinu i ne gurati stvari po tepih.Iskoristit ćemo sve naše poslovničke sposobnosti da bismo upozorili na ovu aferu i rasvijetlili do kraja sve i nije riječ o povjerenstvu samo za SMS, nego o zloupotrebi svih sustava. HDZ pred vrlo jasnim izborom. HDZ ili će podržati osnivanje povjerenstva i pokazati da im je stalo do brobe protiv korupcije ili neće podržati osnivanje povjerenstva i tako pokušati sakriti stvari, a kad skrivate stvari znači da ste duboko upleteni u korupciju i kriminal, istaknuo je šef SDP-a nazvavši Branka Bačića potrčkom Andreja Plenkovića.

"Plenković i Borg ili Brkić i SMS- sasvim je svejedno", kazao je predsjednik SDP-a te najavio da je stranački kolega na čelu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić poslao upite te će idući tjedan biti dosta novih informacija.

Ranko Ostojić je za 12:30 sati za sutra sazvao posebnu sjednicu saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na temu recentnih događaja vezanih za ugrožavanje javnosti putem SMS-ova i curenja informacija te svih mogućih zloupotreba položaja. Poziv je poslan sigurnosnom sustavu, policiji i DORH-u, kazao je Ostojić.

Šef HSS-a Krešimir Beljak kazao je kako premijer Plenković "ne može ekskulpirati iz svega"

"On je najodgovornija osoba u državi, on je sve znao. I 2011, je bio član HDZ-a i kad je postao predsjednik HDZ-a on je bio taj čiji je Milijan Brkić bio prvi suradnik, on je njemu i danas prvi suradnik, dakle najodgovornija osoba i za ovu i za sve afere je Andrej Plenković. HDZ može dlaku promijenit, ali ćud ne", kazao je Beljak

HDZ-ov Branko Bačić pak tvrdi da se povjerenstvo ne može osnovati jer traje sudski proces.

"Taj postupak i ta afera svoj epilog je dobila na pravosudnim trijelima RH, konkretno na Županijskom sudu u Osijeku. Time su nastale okolnosti predviđene čl 4. zakona o istražnim povjerenstvima da se takovo povjerenstvo ne može osnovati ili ako je osnovano što ovdje nije slučaj, tako da mi kako stvari stoje sada ne možemo podržati osnivanje jer bi bilo u suprotnosti sa zakonom", kazao je Bačić