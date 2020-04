Vraća nam se nestabilno i kišno vrijeme. Na moru do kraja tjedna južina, tek će u nedjelju na sjevernom dijelu zapuhati bura, dok će u kopnenim predjelima od subote biti sjevernog vjetra uz koji će se temperatura još malo sniziti.

U središnjoj Hrvatskoj vrijeme neće biti potpuno stabilno pa je uz jači razvoj oblaka ponegdje moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura se može zadržati na oko 21 stupanj.

Na istoku djelomice ili pretežno sunčano te uglavnom suho. Uz slab vjetar temperatura će u Slavoniji biti oko 20 ili 21 stupanj.

Promjenjivo ostaje u gorju i na sjevernom Jadranu. Ponegdje je još moguće malo kiše ili poneki lokalni pljusak, a puhat će većinom umjeren, povremeno i jak jugozapadnjak, na moru i jugo. Temperatura od 17 u gorju do 20 na moru.

U Dalmaciji pretežno sunčano, sjevernije će povremeno biti više oblaka, a u zaleđu je moguće i malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a zatim jugo. Temperatura će rasti do najviše 23 stupnja.

Idućih dana na kopnu se očekuje promjenjivo oblačno s povremenom kišom ili pljuskovima i grmljavinom i to ponajprije u petak i subotu. Puhat će umjeren jugozapadnjak, zatim od subote sjeverozapadnjak pa će se u dane vikenda uz vjetar sa sjevera temperatura još malo sniziti.

Kiše ćemo do kraja tjedna imati i na Jadranu, pri čemu će u petak i subotu biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom. Južina ovdje do kraja tjedna, odnosno do nedjelje kada će na sjevernom dijelu zapuhati bura.

