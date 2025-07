Snažno nevrijeme s obilnom kišom zahvatilo je jutros dijelove Istre, ali tu nije kraj.

Već tijekom vikenda, u zapadnoj Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji zabilježene su jake grmljavinske oluje. Hladna fronta je donijela osjetan pad temperatura, obilnu kišu, poplave i tuču. Istovremeno, u Srbiji i Grčkoj u subotu su zabilježene temperature od 44 i 43 stupnja Celzijeva dok je u Turskoj živa otišla preko 50 °C.

No, sljedećih 5 do 7 dana temperature će biti znatno niže. Najznačajnija promjena očekuje se na Balkanu, gdje će nakon ponedjeljka temperature pasti ispod prosjeka do početka kolovoza, piše Severe Weather. Bit će 4 do 7 stupnjeva niže od prosjeka za ovo doba godine. Posebno je temperaturni šok izražen na Balkanu gdje su se temperature prepolovile – s 40 stupnjeva u subotu do prosječnih 20 stupnjeva koliko se očekuje u utorak.

Olujni ponedjeljak: Najopasniji sustavi nad Jadranom i Balkanom

Primarna gornja atmosferska dolina u ponedjeljak ujutro prelazi Alpe, donoseći novi val izraženog nevremena nad sjevernom Italijom, Jadranom i zapadnim Balkanom. Upozorenja su izdana i za sjevernu Italiju, Jadran, južnu Hrvatsku, zapadnu Bosnu, južnu i središnju Srbiju te sjevernu Albaniju.

Snažno mlazno strujanje iznad središnje Italije i Jadranskog mora potiče snažno uzdizanje zraka, što omogućuje razvoj superćelijskih oluja koje se mogu grupirati u veće olujne klastere.

Prognozira se pojava:

krupne tuče

razornih udara vjetra

obilnih i lokalno ekstremnih količina kiše

tornada (posebno nad Rumunjskom, Moldavijom i zapadnom Ukrajinom)

Najintenzivnije oluje očekuju se od ranih jutarnjih sati u delti rijeke Po, a tijekom dana premještat će se prema Istri, Kvarneru, Lici, Dalmaciji te dijelovima Bosne i Hercegovine.

Ovakvi vremenski uvjeti postupno će prestajati tijekom utorka. Temperature će ostati oko prosjeka ili blago ispod njega za ovo doba godine, a takvo stanje nastavit će se i početkom kolovoza, prognozira Severe Weather.

I dok se zapadni i središnji dio kontinenta hlade, ekstremna vrućina zadržat će se nad Turskom, Crnim morem, istočnom Ukrajinom i jugozapadnom Rusijom, gdje će temperature i dalje prelaziti 40 stupnjeva.