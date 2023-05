Mirna Šitum, inicijatorica Nacionalnog programa za rano otkrivanje melanoma otkriva za Dnevnik Nove TV koji su sumnjivi madeži, ali i ima li zdravog tamnjenja.

Tko mora na pregled i kako se uopće zaštiti od sunca, reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak doznala je od Mirne Šitum, inicijatorice Nacionalnog programa za rano otkrivanje melanoma.

Evo kako prepoznati sumnjive madeže.

"Madeži su normalna pojava. Ako je madež veći prilikom rođenja, onda je i taj rizik veći. Ako je madež tamne boje, nepravilnog oblika, imate određeni rizik da bi se u takvim madežima pojavio melanom", kazala je.

Šitum otkriva detalje oko preventivnih pregleda. "Liječnici će imati prioritetne, rizične pacijente i onda će liječnici slati takve pacijente na preventivne preglede".

Ima li zdravog tamnjenja - kako uopće dobiti boju i kada uopće ići na sunce?

"Preplanuli ten već označava kožu koja je oštećena. Ako je iz godine u godinu, onda je kumulativni učinak toga uočljiv starenjem kože i kroz razvoj zloćudnog tumora kože. Ne preporučamo takav pojam. Imate ljude koji lako tamne, jer imaju jako puno pigmenata, no sve svijetle osobe iznimno uništavaju kožu ukoliko je ona preplanula. Čak ni ako imate faktor od 50 ne možete na sunce iza 10, a prije 16 sati. Ta krema s kojom ste se namazali štiti površinski dio kože, a utjecaj UV zraka je dubinski i ti dijelovi kože ne mogu biti zaštićeni u tim okolnostima".

Hrvatska na samom vrhu po smrtnosti: "Samo 53 posto oboljelih ima prvi stadij bolesti, dok ostali imaju metastaze"

Šitum otkriva trebamo li se namazati kremom i tijekom dugotrajne vožnje u automobilu na suncu. "Trebalo bi. Prednje staklo ima zaštitu, ali zaštitu nemaju bočna stakla. Imamo i slučajeve kada profesionalni vozači dolaze sa zloćudnim tumorom na lijevoj podlaktici. Ako idete na dulji put svakako bi valjalo zaštiti djecu i njih namazati prije ulaska u automobil, ako se voze na suncu".

Kako se zaštititi od melanoma i koji su znaci upozorenja? Profesorica sa zagrebačkog KBC-a objašnjava na što treba obratiti pažnju

Najavljeno je da maloljetnici neće moći ići u solarije.

"Na žalost, adolescenti jako puno posjećuju solarij. Veći broj melanoma u žena je jedino u dobi između 18 i 38 godine. Kasnije su sve muškarci. To je doba kada je otprilike 9 do 10 posto melanoma povezano s korištenjem solarija. Nadamo se da će zabrana zaživjeti jer su najrizičnije opekline od sunca u razdoblju od 14 do 18 godine života, a kamoli kumulativno zbrajanje od 14 do 50-ih, 60-ih godina kada se melanom i pojavi".

