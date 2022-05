Postavlja se pitanje hoće li biti penalizacije za građane koji odbiju preventivni sistematski pregled, ali i uvođenja sustava nagrade za one koji se odazovu.

Uskoro se planira uvođenje obveznih i besplatnih, općih sistematskih pregleda, kako bi se na vrijeme otkrile bolesti i time spasili brojni životi, ali i povećala kvaliteta zdravog života građana.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) načelno podržava sistematske preglede, ali su skeptični oko samog provođenja.

Iako je ministar zdravstva Vili Beroš rekao da će preventivni sistematski pregledi biti obvezni i besplatni, Jutarnji list doznaje da bi ipak moglo doći do određene penalizacije. U HZZO-u za Jutarnji list kažu kako taj dio još uvijek nije razrađen do kraja, ali mogao bi se ticati cijene dopunskog osiguranja.

Prosječna cijena takvog pregleda bi mogla koštati oko tisuću kuna, doznaje se iz HZZO-a.

Direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Dražen Jurković ističe kako bi bilo dobro da se ne govori samo o penalizaciji nego i sustavu nagrađivanja. Kao liječnik, napominje, "apsolutno je za obvezne preglede jer je svjestan koliko je važno rano otkrivanje bolesti - bilo zloćudnih, bilo kroničnih, poput dijabetesa, hipertenzije ili kolesterola".

To, dodaje Jurković, može biti povećanje cijene dopunskog osiguranja za one koji ne odlaze na preglede, ali i smanjivanje davanja za one koji se brinu o zdravlju. Prema njemu, posve je svejedno hoće li se pregledi obavljati isključivo u javnom zdravstvu ili će se sklapati ugovori i s privatnicima.

Ti će se pregledi, ističe Beroš, izvoditi isključivo u javnom, a ne privatnom zdravstvenom sektoru - prije svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zbog navedenog će se, najavljuje, izjednačiti i koeficijenti plaća primarnim i bolničkim liječnicima.

Prema Berošu, dosad nismo imali dobar odaziv na preventivne preglede, a s ovim izmjenama će se potruditi da se to izmijeni.