Tko će liječiti omiške mališane? Pedijatrijska ambulanta do daljnjeg je zatvorena, roditelji bijesni

U Omišu nema tko liječiti najmlađe. Pedijatrijska ambulanta ne radi do daljnjega.



"Ogroman je problem. Evo, moj mali ima godinu i pol, u biti skoro dvije. I od početka nismo dva puta naletili na istu pedijatricu. U početku su se stalno mijenjali, svako mjesec, dva je dolazila neka nova gospođa, cura, nebitno. A sad od Božića nema nikoga tu", tvrdi Anja iz Omiša.

"Naprimjer moje dijete, ovo mlađe, ide na fizikalne terapije, obavljam preglede, evo već mjesec i pol dana tražim je, nje nema", izjavila je još zabrinuta majka Tonka.

Zaposlena pedijatrica je na bolovanju i ne zna se kad će se vratiti. Medicinska sestra koja je obavljala većinu posla na godišnjem je odmoru, a moguće rješenje ne dolazi tako skoro. Iz nadležnog Doma zdravlja danas na naše upite nisu odgovarali, ali jesu gradonačelniku Ivi Tomasoviću.

"Rečeno nam je da je deset specijalizanata pred kraj, 5, 6.godina specijalizacije i da bi jedan broj od tih deset sigurno trebao u dogledno vrijeme riješiti taj problem. Mi jesmo imali problem, ukazivali na njega već i ranije kad je pedijatrica koja je radila tu bila pred mirovinu", rekao je Tomasović.

Moraju u Split

Sad će čak 1200 djece iz Omiša i okolnih mjesta u Split. A svima je jasno koliko ta relacija oduzima vremena.



"Znači za uputnicu, lijek, bilo što...Ja trebam sjesti u auto i put Splita. Mislim, to je katastrofa. Pogotovo ljeti kad je nemoguće praktički doći između Splita i Omiša. Mislim da je to krajnje neprihvatljivo i da bi to trebalo riješit. Omiš koji je grad bi trebao imati pedijatra", rekao je Jerko Nazor.

Ne postoji problem samo u Omišu. Prema trenutačnoj Mreži javne zdravstvene zaštite nedostaje 50 pedijatara. Iz resornog Ministarstva pozivaju lokalne jedinice na suradnju.



"Zadaća je lokalne zajednice stvarati uvjete za privlačenje zdravstvenih kadrova u svoje sredine ili poticati ostanak onih koji i sada tamo rade s obzirom da im je zakonska obveza omogućavanje adekvatne zdravstvene skrbi pacijentima na svojem području", poručili su iz Ministarstva.

Tako se sad već ozbiljno razmišlja o pomoći pri stambenom zbrinjavanju novog liječnika, ali i olakšavanje troškova roditeljima koji s djecom moraju u Split.

"Sukladno našim mogućnostima u proračunu, da i na taj način pokušamo pomoć, i ta je opcija otvorena, naravno", rekao je gradonačelnik Omiša.

Dok se ne pronađe rješenje, roditeljima je ovo pak najveća briga.



"Pogotovo je ogroman problem da kad ti dijete ima zdravstvenih problema, jer niko ti ga ne vodi, niko ne zna šta se s njim točno dešava, tako da je baš problem", tvrdi zabrinuti roditelj.

Kad dođu u, ionako pretrpane, splitske ambulante neće biti prioritet.

