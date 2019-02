Na terenu su deseci vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Vodice i Šibenik, a u gašenju im pomažu članovi DVD-a Vodice i sami mještani. Uz ovaj požar, tijekom jučerašnje večeri, noći i današnjeg jutra buknuli su i brojni drugi, ali su većinom ugašeni ili stavljeni pod kontrolu.

Izbio je novi požar u blizini Tribunja. Vatrogasci su dojavu o požaru dobili nešto pije 11 sati. Požar je buknuo na predjelu brda Orlov krug, nekoliko stotina metara od tamošnje zgrade "Uljare" PZ-a Tribunj. Na terenu su deseci vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Vodice i Šibenik, a u gašenju im pomažu članovi DVD-a Vodice i sami mještani. Jaka bura velikom brzinom širi požar prema naseljenom području.

"Sve ekipe su na terenu", doznali smo u JVP Vodice. Na terenu je i županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić koji je za DNEVNIK.hr kazao kako, trenutno, nema pomoći zračnih snaga. "Na području Vodica požar gori na brdu Križine. Gori gusta borova šuma, vatra se spušta prema Tribunju i Sovlju. Vatrogasne snage i mještani pokušavaju zaustaviti napredovanje požara. Jaki i orkanski su udari bure i u ovom trenutku činimo ono što možemo", kazao je Dukić.

"Trenutno nema pomoći iz zraka. Očekujemo za sat vremena, prema meteorološkoj prognozi, da bi nam mogla eventualno stići pomoć iz zraka. Temperatura je niska i udari vjetra su jaki", dodao je. "Situacija je dosta ozbiljna i vatra se, potpomognuta vjetrom, brzo širi borovom šumom. Morat ćemo zatvoriti cestu između Tribunja, Vodica i Ivinja jer je previše civila na terenu", rekao je vatrogasni zapovjednik.

Smatra da, u ovom trenutku, opasnost za naseljeno područje ipak nije velika. "Vatrogasna vozila su oko i u blizini najugroženijih objekata, a vatra je još dosta daleko od njih i sve ćemo dati od sebe da se ta opasnost otkloni", poručio je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.

Zabilježeni brojni požari

Bura s olujnim i orkanskim udarima, ponegdje većim i od 150 km/h uzrokovali su teškoće u prometu, ali i potpomognuli širenju požara na otvorenim područjima koji su zabilježeni na području sedam županija Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Karlovačke, a u Splitu je oko 4 sata izmjeren najjači udar bure u povijesti mjerenja, čak 176 km/h.

Prema izvješću MUP-a, na području Policijske uprave (PU) dubrovačko-neretvanske požar na području Čilipa, Suvarevina u općini Konavle proširio na borovu šumu, a opožarena površina je procijenjena na oko 3,5 hektara.

Vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije su zabilježili intervencije na šumskim požarima na Mljetu, Konavlima, predjelima Bosanka, Žrarkovica, Drveniku i predjelu Mokalo. "Radilo se o jako opasnim požarima, pretežno u borovoj šumi, koji su se brzo širili. Sve smo požare stavili pod kontrolu. Zasad nemamo broj intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju brodova. Bura i dalje puše, tako da će broj intervencija rasti", kaže o događanju na području najjužnije županije zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.

Na području PU primorsko-goranske dojavljen je požar raslinja u blizini državne ceste Rijeka – Zagreb kod skretanja za Platak kojim je zahvaćeno oko 30 ha većinom trave i niskog raslinja te požar kod Jelenja predio Soboli kojim je zahvaćeno oko 25 ha trave i niskog raslinja.

Na području PU ličko-senjske došlo je do požara raslinja na otvorenom prostoru kod mjesta Lički Ribnik koji je zahvatio oko 6 ha trava na livadi te je dim koji je nastao ometao prometovanje na prometnici Gospić – Sveti Rok te na području PU karlovačke gdje je zaprimljena dojava o požaru raslinja na području od Gornje prema Donjoj Visočki kod Slunja kojim je bila zahvaćena trava i nisko raslinje u na površini od 144 ha. Na području triju policijskih uprava vremenski uvjeti utjecali su na gašenje požara.

Na području PU splitsko-dalmatinske zaprimljene su dojave o osam požara na otvorenom prostoru od čega MUP izdvaja tri požara koja su planula u petak u večernjim satima i jedan u subotu ujutro: na području Brda u Splitu planuo je požar u kojem je opožareno nisko raslinje i trava, a zahvatio je i oštetio parkirano osobno vozilo. Prilikom gašenja jedan vatrogasac je zadobio lakše tjelesne ozljede.

U Sućurcu je bura prevrnula kamion, a na teren su izašli vatrogasci DVD-a Mladost Kaštel Sućurac. Vatrogasci DVD-a Kaštela su angažirani na uklanjanju stabala s prometnica. Zapovjednik VZG Kaštela Milivoj Taslak kazao je kako su od sinoć kaštelanski vatrogasci uključeni u uklanjanje stabala s prometnica te i dalje prate stanje i izlaze na teren po potrebi.

U Makarskoj je izbio požar u Vukovarskoj ulici kod nadvožnjaka, a gorjelo je nisko raslinje i makija. Zbog širenja požara, uslijed jakog vjetra, policijski službenici evakuirali su stanare obližnjih stambenih zgrada, a nakon 20 minuta kada se stanje smirilo građani su se vratili u svoje domove. Požar je ugašen nakon dva sata. Kod mjesta Podgora izbio je požar koji je zahvatio oko 12 hektara trave i niskog raslinja koji je je lokaliziran, a vatrogasci dežuraju na požarištu zbog bure. U subotu u jutarnjim satima zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Gradaca. Požar je i dalje aktivan, a površina nije procijenjena.

Vatrogasci Makarske rivijere su cijelu noć na nogama. Zabilježeni su požari u Podgori, Baškoj Vodi i Makarskoj. Požar u Makarskoj je izbio u samom gradu te je bio ugrožen vrtić i okolne zgrade. "Sve požare smo brzo sanirali. Uz ova tri, zabilježeno je i pet manjih požara. Snage na terenu uklanjaju stabla koja smetaju prometovanju vozila i ugrožavaju građana. Ostala stabla će biti uklonjena po smirivanju bure", rekao je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Dražen Glavina. Makarski vatrogasci su intervenirali zbog uklanjanju limova s oštećenog objekta.

Ugašen požar na području Zatona

Požar na području Nin-Zaton s kojim su se noćas borili vatrogasci - ugašen je. Usprkos jakoj buri vatrogasci su svladali požar i obranili kuće, a šteta se za sada bilježi na jednoj štali. Vatra potpomognuta jakim vjetrom (burom) približila se rubnim kućama u mjestu Zaton, zbog čega su oko 23:30 sata policijski službenici započeli s preventivnom evakuacijom mještana kako ne bi došli u opasnost. U evakuaciji mještana su sudjelovali policijski službenici Prve policijske postaje Zadar i Interventne jedinice policije koji su, između ostalog sa službenim vozilima evakuirali oko 200-ak mještana iz 70-ak vatrom ugroženih objekata. Evakuirani mještani su smještenih kod rodbine, prijatelja i poznanika u središtu Zatona, dalje od požara.

Požar je ugašen oko 1,30 sati. Ozlijeđenih nema te je državna cesta D 306 zbog požara bila zatvorena od 23 do 02 sata. Tijekom noći, nakon što je požar ugašen i stvoreni sigurnosni uvjeti, mještani su se vratili svojim kućama. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Jović rekao je da je požar buknuo u petak oko 22 sata i nošen jakim vjetrom vrlo brzo se širio. "U kratkom vremenu prešao je cestu i širio se prema kampu, a zatim je promjenom vjetra završio u samom mjestu Zatonu, no zaustavljen je u dvorištima kuća", rekao je vatrogasni zapovjednik. U dogovoru s policijom bila je pripremljena evakuacija, no nasreću, požar je zaustavljen. Na gašenje požara poslano je 12 vozila i 25 vatrogasaca.

Požar su buknuli na Dugom otoku i na području Kruševa. Vatrogasci u subotu ujutro imaju posla i oko uklanjanja odlomljenih grana i stabala koja je bura srušila. Takve dojave stižu jutros iz Crnog te Sali na Dugom Otoku. Zaprimljena je i dojava o požaru na području Babin Dub kod Zemunika. Također je opožareno većinom trava i nisko raslinje za sada još neprocijenjene površine. I ovaj je požar ugašen u subotu u ranim jutarnjim satima.

Požar kod Šibenika lokaliziran

Jadranska magistrala između Šibenika i Primoštena otvorena je u subotu oko 11 sati za sav promet nakon što je zbog požara na predjelu Jasenovo tijekom noći bila potpuno zatvorena, a ujutro se promet tom cestom odvijao naizmjenice jednim kolničkim rakom, doznaje se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP) Šibenik. Požar koji je planuo noćas oko 4,40 sati na području između Jasenova i Grebaštice kod Šibenika lokaliziran je u prijepodnevnim satima, ali vatrogasci će zbog olujne bure ostati tamo tijekom cijeloga dana i nadzirati opožareni prostor.

Izgorjelo je oko 24 hektara površine, uglavnom niskog raslinja, ali stradala je i jedna borova šuma uz kamp na tom području koji su vatrogasci uspjeli obraniti, tako da vatra nije zahvatila unutrašnje objekte, kazao je Volimir Milošević, zapovjednik JVP Šibenik. "Na terenu je u tijeku smjena ljudstva koje ostaje tamo zbog opasnosti da vjetar ne razbukta vatru, ali dio vatrogasaca moramo raspodijeliti na druge intervencije. Imamo još jedan požar na području Sedramića te novi požar na otvorenom prostoru kod Vodica. Također, tijekom noći i jutra bilo je dvadesetak intervencija zbog stabala, stupova i reklamnih panoa koje je porušila bura, a takve dojave stižu nam i sada", kazao je Milošević. Uzrok požara kod Jasenova moglo bi biti iskrenje iz jedne električne žice, ali to tek utvrđuje šibenska policija.

Građani pozvani na oprez

Policija i sustav civilne zaštite pozivaju građane da se suzdrže od spaljivanja korova kao i bilo kakvog drugog spaljivanja ili radnji koje bi mogle dovesti do požara koji bi se uslijed vremenskih neprilika mogli proširiti na veće područje te ugroziti sigurnost građana i njihove imovine.

Tijekom noći i jutra policija je zaprimila veći broj dojava građana o slomljenim stablima i granama koji se nalaze na cestama, oštećenjima niskonaponskih električnih stupova koje je polomila bura, oštećenih automobila pod odlomljenim krošnjama, prevrnutim i slomljenim kiosicima, kontejnerima i sl. međutim važno je istaknuti kako nije bilo dojava o ozlijeđenim građanima.

U navedenim policijskim upravama svi policijski službenici kao, djelatnici civilne zaštite, vatrogasne snage i sve ostale nadležne službe nalaze se na terenu i u stanju pripravnosti kako bi pravovremeno reagirale na sve dojavljene i uočene događaje i time osigurali povoljno stanje sigurnosti. MUP poziva sve građane da u slučaju hitnosti kontaktiraju policiju i druge nadležne službe civilne zaštite na brojeve 112 ili 192.

Najjači udar bure u Splitu

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, u Splitu je u subotu ujutro oko 4 sata izmjeren najjači udar bure u povijesti mjerenja, čak 176 km/h. Orkanski udari bure su zabilježeni u podvelebitskom kanalu te na makarskom i dubrovačkom području. Uz jaku buru, osjećaj hladnoće je -10 stupnjeva. (Hina)