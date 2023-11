Ogorčeni roditelji zatvorenih Boysa: "Premijer nas ne želi primiti na sastanak, naši dečki nisu ubojice ni kriminalci"

Ogorčeni roditelji zatvorenih Bad Blue Boysa u Grčkoj obratili su se javnosti ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i apelirali na institucije, Vladu i premijera Andreja Plenkovića da pomognu njihovoj djeci. Traže pravedno suđenje.

Jedna od predstavnica roditelja, Marina Kos pročitala je pismo pred medijima.

"Mi roditelji i obitelji dečki pritvorenih u grčkim zatvorima nekoliko smo puta pokušali razgovarati s premijerom Plenkovićem o statusu naših sinova, braće i supruga. Željeli smo u razgovoru prodiskutirati što hrvatska vlast, ne miješajući se u neovisnost grčke sudbene vlasti, može učiniti za naše državljane.

Do danas premijer nije odgovorio na naše e-poruke niti nas je primio na sastanak. Nama roditeljima i obiteljima poruke šalje preko medija", poručila je.

Pismo roditelja BBB-a Foto: Dnevnik.hr

"S obzirom na to da je premijer izjavio kako je jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih članova Vijeća Europe, vjerujemo da se možemo pouzdati u njegove izjave. Nemamo izbora nego javno pitati premijera što je točno mislio kad je rekao da uskoro možemo očekivati dobre vijesti za naše dečke u zatvorima. Što to za premijera znači riječ uskoro, s obzirom na to da su u zatvorima već puna tri mjeseca?" upitala je Marina Kos.

"Mi se već nekoliko dana pitamo što znače njegove riječi o ovako osjetljivoj situaciji. Više od stotinu naših obitelji svakodnevno iščekuje konačno rasvjetljavanje slučaja i strepi nad sudbinom naših dečki. Nama trenutačno ostaje tek povjerenje u odvjetnički tim u Grčkoj i nada da nitko neće odgovarati za ono za što nije kriv.

Naši dečki nisu ni ubojice ni članovi udruženoga kriminalnog udruženja, što im se stavlja na teret. Zato želimo znati na čemu premijer temelji, nakon razgovora s grčkim kolegama, i šalje poruke optimizma o našim najmilijima", poručile su obitelji Bad Blue Boysa koji se nalaze u grčkim zatvorima.