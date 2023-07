Odvjetnik napadača iz Siska otkrio što je rekao na ispitivanju pa istaknuo: "Oružje je imao ilegalno, a posjedovao ga je još otkad je bio demobiliziran"

"Mi smo u ovom trenutku mogli izvještavati o sedmero mrtvih. U toj nesreći imamo tu sreću da je samo jedan čovjek ubijen, a šestero ih je bilo ranjeno", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV, Ivan Čorkalo.

"Isto kao i da nisam po službenoj dužnosti, brani se najbolje što se može", rekao je Danko Kovač, odvjetnik ubojice iz Siska po službenoj dužnosti s kojim je Čorkalo razgovarao.

Još uvijek se ne zna je li ubojica ubrojiv.

"To je još prerano, to je predmet vještačenja neuropsihijatrijskog ili psihijatrijskog u istrazi, to očekujemo u prvih mjesec do dva istrage, ali to je jedno od najvažnijih pitanja istrage, rekao je Kovač.

"Sve više je kontaktibilan. Isprva je bilo malo teže komunicirati, što je meni razumljivo s obzirom na prirodu i težinu svega što se desilo. To već sad drugi, treći dan postaje lakše", dodao je.

Na pitanje reportera je li ubojica svjestan toga što je učinio i je li oružje posjedovao ilegalno, Kovač je odgovorio: "I to je u konačnosti pitanje na koje trebaju odgovoriti stručne osobe, meni se čini ovako temeljem iskustva, temeljem zapažanja, svjestan je, ali ne u cjelini. Prema onome koliko znam, a znam malo jer još nisam dobio rješenje o istrazi, a i trebam uvid u cjelokupan spis koji se tek kompletira. Oružje je imao ilegalno, a posjedovao ga je još otkad je bio demobiliziran kao hrvatski vojnik dragovoljac ’95."

Komunikacija je u početku bila teška

"Prvo mi nije rekao ništa. Prvo sam morao uspostaviti neko bazično elementarno povjerenje između odvjetnika i stranke, branitelja i stranke. Praktički svakom se mora reći da čim on meni preciznije kaže svoje to ostaje kao tajna među nama, kao profesionalna i odvjetnička tajna, time će biti uspješnija obrana", objasnio je Kovač i rekao da je primijetio da je ubojici žao, no da to ubojica isprva nije znao izraziti, ali da je na ispitivanjima prva rečenica bila "žao mi je što je došlo do svega ovoga“. te da to ima utjecaja u odjmeravanju kaze ako do toga dođe.

O tome je li ubojica koristio kakve tablete ili sredstva Kovač je istaknuo: "Ja vam se ne razumijem jer to nikada nisam koristio, ali koliko znam on je koristio samo Helex i tablete za visoki tlak. Kao i svaki branitelj, tu postoji mogućnost neliječenog PTSP-a ili čak neko vrijeme liječenog pa zapuštenog."

"Sad slijedi daljnji tijek istrage, vidjet ćemo gdje će to sve skupa odvesti, no činjenica je da je jedan ljudski život izgubljen, ljudi su ozlijeđeni, ne ponovilo se", zaključio je Čorkalo.

