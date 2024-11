Evo što su rekli neki od njih, ali i sam predsjednik Sabora, koliko cijela situacija šteti HDZ-u i Vladi.

"Takve situacije cine političku štetu ali radi se o individualnim postupanjiima radi se o nečemu što nije povezano s politikom i strankama. Ali kada se analizira ove prve reackije vidi se da se radi o osobnoj odgovornosti", izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković za Dnevnik Nove TV.

"Svak' onaj za kojeg se dokaže da ima veze s koruptivnim aktivnostima mora snositi odgovornost. Stopa tolerancije na krminal kod DP-a je nula i to je sigurna naša teza koja će biti cijeli mandat. Sasvim sigurno očekuje se i politička odgovornost svakoga tko je umješan u slučaj. Ovo je jedan problem i naš predsjednik stranke će pričati s Plenkovićem o ovom slučaju", izjavio je Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta.

"On ima našu podršku za daljni napredak Republike Hrvastke, za gospodasrtvo i gospodasrke politike, ali nitko od HSLS-a nema podršku za krminal. Ovo je nama degutantno i stvarno ispada da je krminalno podzemlje nabavljalo opremu. (Jeste rekli to Plenkoviću?) Rekli smo to u eteru u hrvatskom saboru, tu se to i govori", izjavio je Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a.

