Ima li osnove za procesuiranjem ratnih zločina i može li Vladimir Putin odgovarati, za Dnevnik Nove TV govorio je Luka Mišetić, odvjetnik pri Haškom sudu. S njim je razgovarao reporter Mislav Bago.

Odvjetnik pri Haškom sudu Lika Mišetić rekao je da postoji pravni okvir s kojim se može istraživati i procesuirati ratni zločin u Ukrajini. ''Iako Rusija i Ukrajina nisu članice stalnog Međunarodnog kaznenog suda, Ukrajina je 2015. prihvatila njegovu nadležnost za sve zločine koji su počinjeni na njezinom teritoriju od 2014. godine, tako da sud može i ima nadležnost istraživati ratne zločine i zločine protiv čovječnosti - bez obzira tko ih je počinio'', pojasnio je Mišetić.

Nemaju nadležnost procesuiranja zločina agresije u Ukrajini, ali sigurno imaju nadležnost procesuirati Ruse za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, dodaje Mišetić.

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago istaknuo je da Ruska Federacija ne priznaje Međunarodni sud.

''To je točno, ali to nije bitno u ovoj situaciji jer je Ukrajina prihvatila nadležnost suda na njezinom teritoriju. Primjerice, ni Amerika nije prihvatila taj sud. No, kada bi neki Amerikanac počinio zločin u Ukrajini danas, mogao bi biti procesuiran pred sudom, kao i Rusi, bez obzira što nhiova zemlja nije članica", napominje Mišetić.

Bago je podsjetio da je glavni tužitelj rekao na samom početku invazije da će krenuti u istraživanje mogućih ratnih zločina. Mišetić je kazao da ne može reći koliko daleko je otišla istraga, ali da poznaje glavnog tužitelja i vjeruje da će Karim Khan donijeti bitne odluke, bez obzira o političkim faktorima.

"Ako se uvjeri da su počinjeni ratni zločini ili zločini protiv čovječnosti, vjerujem da će on poduzeti potrebne mjere", kazao je Mišetić. Na Bagin navod da bi teoretski i UN mogao osnovati posebni sud, Mišetić se složio s tvrdnjom da bi Rusija na to uložila veto.

"Pošto je Rusija stalna članica Vijeća sigurnosti, ne možemo realno očekivati da će UN osnovati takav sud", smatra Mišetić. Kaže da danas svi na YouTubeu mogu usporediti snimke Knina nakon Oluje s današnjim koje vidimo po mjestima u Ukrajini.

"Vjerujem da će Međunarodni sud istraživati gađa li Rusija neselektivno ili prekomjerno ciljeve u ukrajinskim gradovima. Slike pokazuju i dokazuju određene stvari. Ako Rusija ne razlikuje vojne i civilne ciljeve, onda se radi o ratnom zločinu i može se procesuirati", ističe Mišetić

Nakon Oluje, gdje nije bilo dokaza o ubijenima ili ranjenima, onda možete sami procijeniti za Ukrajinu, dodaje.

Rusija i Kina osudile zapadne sankcije, Lavrov najavio formiranje "novog svjetskog poretka"

Ministar Grlić Radman nakon oštrih poruka iz ruskog veleposlanstva: "Ne vidimo razloga za taj prosvjed, čini mi se da to nije uobičajeno"

Po njemu, kaže da je iz današnje perspektive teško očekivati da će se Vladimira Putina procesuirati. "No, isto smo mislili i za Miloševića, ali kao što znamo - završio je na kraju pred Haškim tribunalom. Nikad ne možete reći nikad", zaključio je Mišetić.

Cijeli razgovor pogledajte u priloženom videu.

