Odvjetnik Ivana Božića Vinko Gulišija otkrio nam je da će se u podne održati policijsko saslušanje na kojem bi se Ivan trebao braniti šutnjom.

U četvrtak u 16:40 u kući na području Solina uhićen je 29-godišnji Ivan Božić, nedaleko trgovačkog centra Solin Građa, u kući blizu Inine postaje. Na teret mu stavlja kazneno djelo pokušaja ubojstva policijskog službenika, kada je u srijedu u 00:50 sati teško ozlijeđen 20-godišnji policijski službenik kojeg je Božić udario automobilom u Ulici Domovinskog rata. Policajac je zbog ozljeda završio u bolnici.

Ivanov otac Ante Božić rekao je za Dnevnik.hr da je u stalnom kontaktu s obitelji ozlijeđenog policajca, s kojima se poznaje godinama.

"Mladić nije životno ugrožen, pri svijesti je i priča. Odmah nakon ove vijesti nazvao sam oca ozlijeđenog i stalno smo u kontaktu, i jučer smo se opet čuli. Cijela ova tragedija dodatno nas je zbližila i to su ljudi koje možete samo svijećom tražiti", ispričao nam je Ante. A on kao i cijela obitelj proživljava najteže trenutke, koje niti jednom roditelju nitko ne bi poželio, što i sam otac potvrđuje.

VIDEO Pogledajte trenutak uhićenja Ivana Božića: Prilikom upada u kuću u Solinu ozlijeđen policajac

"Ivan to nikada ne bi napravio iz obijesti, on ima dijagnozu poremećaja hiperaktivnosti ADHD. Ali, on nikada u kući prema nama nije bio agresivan, nikada", tvrdi njegov otac, kojeg sve ovo neizmjerno boli, ali kaže: "Moram sinu dati šansu". Rekao nam je da se nije čuo sa sinom nakon ovoga.

Otkrio nam je kako je odvjetnik njegova sina Vinko Gulišija iz Splita, koji je jučer dobio punomoć da ga zastupa.

Policija otkrila detalje velike akcije uhićenja Ivana Božića: "To će mu biti otegotna okolnost"

VIDEO Uhićen Ivan Božić: Pogledajte privođenje bjegunca za kojim se tragalo dva dana

Gulišija nam je o u razgovoru rekao da još nije stupio u kontakt s Ivanom.

"Danas u podne susrest ću se s njime te će biti održano policijsko saslušanje, nakon čega idem u Državno odvjetništvo. Branit će se šutnjom", kratko nam je rekao plan obrane.