Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak, koji prati uhićenja i razvoj situacije oko afere Janaf, razgovarao je s Ivom Farčićem, odvjetnikom uhićenog Dragana Kovačevića, predsjednikom Uprave Janafa.

Kako javlja reporter Nove TV Andrija Jarak, stalno 'cure' novi detalji i informacije, a može se čuti i da nisu isključena uhićenja i nekih političara. Ono što se za sada pouzdano zna jest da traju pretresi na nekoliko lokacija u Zagrebu i okolici.

Odvjetnik Dragana Kovačevića Ivo Farčić u razgovoru za Novu TV rekao je kako su on i klijent čitav dan u izvidima s istražiteljima.

"Gospodin Kovačević je trenutno je od strane policije vođen, jer ja ga ne mogu voditi, na pretragu službenih i osobnih prostorija. Ima ih više i u Janafu i drugdje", rekao je Farčić i dodao kako se Kovačević tijekom dana ponašao profesionalno te da mu iznosi argumente za svoju nevinost.

"Riječ je o djelu trgovanja utjecajem, to je prema europskoj konvenciji ugrađeno je u naše zakonodavstvo. Sljedeća faza u ovom je davanje obrane Uskoku, no ne mogu predvidjeti kada, ali očekujem da bi to bilo večeras", kaže Farčić.

Rekao je i kako on kao branjenih i njegov klijent nisu dobili pouku o pravima ili rješenje o istrazi.

"To ćemo tek dobiti, no to je uobičajeno. Malo nam je nezgodno jer dok smo na tim izvidima dosta 'plivamo', no moramo to dobiti najkasnije prije prvog ispitivanja", rekao je.

