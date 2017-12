Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet na sjednici u četvrtak je, na poticaj Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, izvan snage stavilo otočni cjenik za 2018. godinu, prema kojemu bi na dijelu linija otočne karte poskupjele, priopćeno je iz Ministarstva.

Otočni cjenik za 2018. neće se primjenjivati, već će korisnici otočnih iskaznica prijevoz s otoka i na otoke i dalje plaćati prema cjeniku iz 2017. godine, kaže se u priopćenju.

Također, za djecu od 3 do 12 godina u izvansezonskom i sezonskom razdoblju primjenjivat će se cijena iz 2017. godine.

U Ministarstvu kažu da će novi otočni cjenik biti definiran nakon donošenja Zakona o otocima, što se očekuje tijekom 2018. godine, te odgovarajućim izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojim će se obuhvatiti i pitanje otočnih karata.

Kako se naglašava u priopćenju, dio odluke Vijeća koji se odnosi na smanjenje cijena u izvansezonskoj i sezonskoj plovidbi na državnim linijama ostaje na snazi.

To znači da će, primjerice, cijena za prijevoz automobila u izvansezonskom i sezonskom razdoblju na trajektnoj liniji Split - Vela Luka - Lastovo biti manja do 160 kuna, na trajektnoj liniji Vis - Split do 45 kuna, trajektnoj liniji Zadar - Mali Lošinj do 37 kuna, liniji Stari Grad - Split do 30 kuna itd., zaključuje se u priopćenju Ministarstva.

Agencija za obalni linijski pomorski promet jučer je priopćila da je na svojoj internetskoj stranici objavila plovidbene redove i cjenike na državnim linijama za 2018. godinu. Pritom su iz Agencije naveli da se "od 1. siječnja 2018. primjenjuju cjenici koji su rezultat usklađenja cijena putnih karata s odredbom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2016. godine, koja propisuje da visina popusta za povlaštene odnosno otočne karte može iznositi najviše do 50 posto od sezonske cijene karte".

To je izazvalo niz reakcija otočana i otočnih udruga, jer su, kako su isticali, najveće promjene bile predviđene u trajektnom prijevozu, gdje bi karte za otočane poskupjele na nekim linijama do čak 20 posto.

Stoga su već jučer poslijepodne iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture najavili da se zatražiti da se s primjenom usklađenja koje je najavila Agencija pričeka do donošenja novog zakona o otocima, čija je izrada u tijeku. (Hina)