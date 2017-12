Stanovnici otoka su u srijedu ujutro ostali neugodno iznenađeni nakon što su doznali da će otočne karte od Nove godine plaćati više. Poskupljenje je objavila Agencija za obalni linijski pomorski promet, što je izazvalo lavinu nezadovoljstva, pa je već kasno poslijepodne reagiralo Ministarstvo mora koje će zatražiti odgodu.

Uzburkalo je jugo more i trajekte, ali ništa manje mirniji nisu bili ni oni koji su se jutros u njima vozili, nakon objave da će za otočne karte od 1. siječnja izdvajati više.



"Ja mislim da je to nepravilno i da nije dobro, da nije nikako dobro jer ljudi nemaju. Puno njih nema ni posla", kaže Krševan Lisica iz Kukljice.

Poskupljenje je za otočane objavila Agencija za obalni linijski pomorski promet. Uz tvrdnju da samo, prema zakonu, usklađuju cijene povlaštenih otočnih sa sezonskim kartama.

"Na linijama gdje je popust bio 55 posto, morate ga dovesti u okvire od 50 posto i tu dolazi do poskupljenja od svega nekoliko kuna", kaže Paula Vidović, ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Ali kasno poslijepodne - preokret. Nakon burne reakcije otočana, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture javlja se s novim rješenjem.

"Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zatražit će da (...) predmetno usklađenje započne s primjenom nakon donošenja novog Zakona o otocima, čija je izrada u tijeku", priopćeno je iz Ministarstva.

A to bi trebalo biti sredinom iduće godine. No, niti najmanje poskupljenje Otočnom saboru nije prihvatljivo. Kažu, bio bi to udar na ionako loš standard hrvatskih otoka.

"Definitivno poskupljenje, povećanje troškova otočanima i povećanje samim gospodarstvenicima u njihovim troškovima", kaže Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora.

Otočne karte, čini se, od Nove godine poskupjeti ipak neće. Do objave novog Zakona o otocima, koja bi se mogla dogoditi na ljeto. Baš kada se na otoke najviše putuje.

Otočani traženje odgode poskupljenja podržavaju, no nije im nimalo drago ono što se dogodilo sa samim načinom objave poskupljenja.

Jure Brižić, načelnik Preka na otoku Ugljanu, kaže da su prošlog tjedna imali sastanke i s Agencijom i s Ministarstvom, na kojima je bila cijela uprava Jadrolinije. "Nitko nije spominjao cijene ni u jednom trenutku. Razgovarali smo samo o broju linija i nekim novim mogućnostima za nas otočane", kaže Brižić, dodajući da nisu udovoljili niti jednom zahtjevu otočana pravdajući se da nema novca.

Brižić kaže da je apsurdno da se jedna Agencija ponaša kao država u državi. "Mislim da tu odluku treba preispitati i da će Ministarstvo to i napraviti. Zato i ide ova odgoda o povećanju cijena", kaže Brižić, dodajući da se nada da će pitanje cijena malo bolje definirati u novom zakonu. Od Vlade očekuje da će "uskočiti" s nekom novom direktivom i da otočani neće plaćati skuplji prijevoz.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr