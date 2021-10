Dolinom Neretve bez nadzora lutaju domaće životinje. Riječ je većinom o kravama o kojima se vlasnik očito više ne želi ili ne može brinuti. Država problem želi riješiti odstrelom goveda, ali tomu se oštro protive zaštitnici životinja.

Dar mar napravile su krave u jednom masliniku u selu Desne u dolini Neretve. Oči u oči s podivljalim bikom od osamsto kilograma našao se Veljko.

"To je najezda, Kad je on zaprpa nogom, kad je on poletija prema meni ja sam bio ispred njega. Sav sam bio izgreben. Išao sam na hitnu. Jedva sam osta živ. Sreća što je star", kaže Veljko Babić iz sela Desne.

A najveću štetu rade noću. Ni mrtvima ne daju mira."Sada su Svi sveti, ljudi će donijeti cvijeće, a one će sve pojesti", dodaje.

Štete koje nastaju na poljoprivredi su kažu mještani nemjerljive. Ovo je pošast koju kažu hitno treba zaustaviti jer nema toga čega se te životinje nisu dotakle. Životinje u koje prstom upiru mještani kažu imaju vezu s Dragom Bezerom. Na terenu se vide neke životinje s markicom, neke ne.

Smatrate li se vi krivim za ovo sto se događa? "Ne", odgovara Bezer. Ali potvrđuje državnu ruku pomoći. Koliko ste poticaja od države dobili? "Ja sam dobija oko milijun kuna otkad se s ovim bavim", kaže.

Svi žele štence i mačiće, no jedno sklonište za životinje odlučilo je pomoći starijim životinjama

Kakva makljaža! Snimili obračune divljih životinja, mogli su samo nepomično stajati i snimati

A životinja koje bez nadzora lutaju i razmnožavaju se ima toliko da ta ista država sada želi odstrel. Luka Oman iz društva za zaštitu životinja kaže: "Odstrel je potpuno nedopustiv i neopravdan ono što je bitno treba provoditi zakon."



"Ona ne zna šta je krava, a kamoli da mi priča o zaštiti životnja. Neka dođe i ona ima da suzu pusti kad dođe tu", kaže Veljko. Odstrel je u skladu sa zakonom, birokratski poručuje ministrica poljoprivrede.

"Mi smo to ukinuli ima skoro četiri godine, u mandatu ove vlade, nema poticaja za te životinje i za tog vlasnika", rekla je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede. Mještani traže pravdu, država odstrel, udruge zaštitu. A životinje? Njih se nažalost ništa ne pita.

