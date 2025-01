Primorac sabrao dojmove nakon debate: "Njemu su svi drugi na prvom mjestu, a mi još uvijek ne znamo koji su to"

Predsjednički kandidat HDZ-a i partnera Dragan Primorac rekao je u srijedu da se na televizijskoj debati moglo vidjeti da su put i inspiracija Zorana Milanovića agresija, vrijeđanje i omalovažavanje, istaknuvši i da Milanoviću Hrvatska nije na prvom mjestu.

"Po prvi put jučer ste mogli vidjeti da je Milanovićev put i inspiracija agresija, vrijeđanje i omalovažavanje. Ono što je najvažnije za hrvatske građane - Hrvatska njemu nije na prvom mjestu. Njemu su svi drugi na prvom mjestu, a mi još uvijek ne znamo koji su to", rekao je Primorac na konferenciji za novinare nakon sinoćnje televizijske debate sa Zoranom Milanovićem, kandidatom SDP-a i partnera.

Primorac ističe i da je u njegovu nastupu svaka riječ bila utemeljena na činjenicama, dokazima i brojevima dok se, ocijenio je, Milanović "u tome izgubio". "To me i ne čudi jer je njemu Hrvatska slučajna država", poručio je.

Upozorio je i da je Milanović sinoć po prvi put javno priznao da je namjerno oduzeo pravo glasovanja Hrvatima u inozemstvu, a u čemu je, ocijenio je, i uspio. Hrvatski državljani, naveo je Primorac, neće moći ostvariti svoje ustavno pravo na glasovanje jer neće moći putovati iz Pittsburgha, Clevelanda i Miamija, za što moraju "izgubiti dva dana i u prosjeku potrošiti oko tisuću dolara".

To je loše za legitimitet izbora u Hrvatskoj jer službeni podaci pokazuju da u inozemstvu Hrvata i njihovih potomaka ima oko 3,2 milijuna, naglasio je Primorac.

Istaknuo je i da je kao ministar znanosti, obrazovanja i sporta uložio ogroman trud u izgradnju obrazovnog sustava pri čemu nikada nije mogao pretpostaviti da predsjednik Republike može omalovažiti strukovno obrazovanje, a što je jučer napravio. Naveo je pritom da je 70 posto srednjoškolaca izravno dobilo poruku da nisu bitni jer - "predsjednik hrvatske države smatra da oni nisu bitni". "Oni su meni itekako bitni jer mi je Hrvatska na prvom mjestu", poručio je Primorac

Ustvrdio je i da je Milanović omalovažio i Sveučilište u Osijeku, rekavši da je to Sveučilište "treća ili četvrta liga". A da nije bilo Sveučilišta u Osijeku, koje je na početku njegova ministarskog mandata imalo manje od 6000 studenata, a danas ih ima 19.000, naglasio je predsjednički kandidat HDZ-a i partnera, Slavonija ne bi preživjela.

Uz to, upozorio je, Milanović je i hrvatske studente prikazao kao lijenčine i neradnike te rekao kako takav Milanovićev komentar zanemaruje trud studenata i šteti ugledu cijele akademske zajednice. No, naveo je, Studentski zbor u odgovoru na to istaknuo je da u Hrvatskoj radi 75.000 studenata. Uz to, rekao je Primorac, u Zagrebu 11.500 tvrtki koristi usluge studenata koji sada imaju satnicu od 6,06 eura, a programeri 12 eura. Podsjetio je pritom i da, dok je Milanović bio premijer, izvanredni studenti nisu imali pravo rada posredništvom Student servisa niti je bila propisana studentska satnica.

