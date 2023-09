Zagazili smo u rujan, ali u babljem ljetu još će se moći uživati: Kakvo nas vrijeme očekuje otkriva Darijo Brzoja

Nalazimo se u polju povišenog tlaka, nad najvećim dijelom Europe se još uvijek zadržava prostrano anticiklonalno polje, vrlo postojano, blokirajući prodore svježeg oceanskog zraka i na neki način remeteći jednu uobičajenu izmjenu vremenskih prilika nad Europom. Ovakva situacija bi nekim krajevima Europe, poput Velike Britanije idućih dana mogla donijeti i najviše temperature u sezoni, iako je klimatološki vrhunac ljeta iza nas te smo dobro zagazili u rujan. Nama će ovakva situacija značiti još barem 7 dana stabilnog vremena. Jedino zbog blizine ciklone u Sredozemlju, u četvrtak na krajnjem jugu stoji i mala mogućnost za pljusak.



Evo kako će to izgledati. Jutro najvećim dijelom sunčano, nešto naoblake možda tek na jugu Dalmacije. Inače, mirnije nego proteklih dana, malo sjeveroistočnog vjetra tijekom dana u kopnenim krajevima, dok će duž Jadrana puhati uglavnom umjerena bura, podno Velebita jedino još s jakim udarima. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu od 19 do 24.

I poslijepodne će prevladavati sunčano, a vrlo vjerojatno će biti i mrvicu toplije nego u srijedu, ako ne baš i po iznosu temperature, onda će u najmanju ruku osjet topline biti veći, obzirom da se očekuje manje vjetrovito ili često potpuno mirno vrijeme. Tek sredinom dana ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, dok najviša dnevna temperatura ide i do 28.



I u Slavoniji i Baranji prevladavat će sunčano. Malo sjeveroistočnog vjetra sredinom dana i temperatura oko 28 stupnjeva.



Dosta sunca bit će i u gorskoj Hrvatskoj, danju tek mjestimice umjerena naoblaka. Na sjevernom Jadranu prevladavat će vedro. Puhat će većinom umjerena bura, a uglavnom podno Velebita još može biti jakih udara. U gorju toplo uz 24, a na moru vruće uz 30ak Celzijevih stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.



I u Dalmaciji će prevladavati sunčano, jedino na krajnjem jugu stoji i mogućnost za malo kiše ili poneki kraći pljusak. Umjerenu buru ovdje će poslijepodne zamijeniti isto tako umjeren sjeverozapadnjak. Dnevni maksimum temperature,

Bura je malo izmiješala more pa je ono sad nešto svježije nego je to bilo prije samo nekoliko dana. Sad tu ima i 23, 24 stupnja, ponegdje je i dalje 26, dosta ovisi o samom mjernom mjestu, no i dalje je ugodno za kupanje, bez brige.

I do kraja tjedna očekuje nas većinom sunčano, vrlo toplo, a ponegdje i vruće vrijeme. Puhat će tek slab, povremeno umjeren istočni vjetar, dok će temperatura za vikend i u mnogim kopnenim krajevima biti blizu 30 stupnjeva.



Slično i na Jadranu. Sunčano, čak vedro, vrlo toplo i vruće. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Noći ugodne uz 22 stupnja, a dani vrući uz 30 u hladu. UV indeks bit će visok, no u ovo doba godine, samo izrazito osjetljivi mogu dobiti opekline. Sunce je dobro, sunce je zdravo, daje nam život i nemojte ga izbjegavati. Kad dođu jesenske magle, zalihe vitamina D itekako će nam dobro doći.



Sunca će sasvim sigurno biti dosta i u sljedećem tjednu. Dakle, nastavljamo ovaj smiraj ljeta u revijalnom tonu. Sve više zlatno, mirno i ugodno.

