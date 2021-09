Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije za četvrtak je najavio raspravu o eventualnom poništenju natječaja za glavnog ravnatelja HRT-a, što je na prošlotjednoj sjednici Odbora predložio saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić.

Na dnevnom redu saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije u četvrtak će se naći rasprava o natječaju za glavnog ravnatelja HRT-a.

''Riječ je o mogućoj protuzakonitosti natječaja za glavnog ravnatelja HRT-a ovakav kakav je objavljen. Naime, radi se o tome da Zakon o braniteljima predviđa da prednost između dva kandidata s jednakim uvjetima ima nezaposleni branitelj i član obitelji. U ovom natječaju za glavnog ravnatelja HRT-a kakav je objavljen trebala je biti poveznica i uputa na taj zakon, što se nije dogodilo”, kazao je saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić.

Dodao je da se konzultirao s pravnom službom i nekoliko pravnika te da je u javnost izašao i profesor Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu s mišljenjem da je spomenuti natječaj protuzakonit.

Raspudić je napomenuo da je isti propust napravljen i kod natječaja u HNK te da je on poništen, kao i četrdesetak natječaja za ravnatelje škola.

''To je jedna vrlo neugodna situacija kojom opet riskiramo sudske tužbe. Bolje je da se to poništi, da ide novi natječaj makar se izgubilo neko vrijeme”, kazao je i ocijenio da se tek treba ustanoviti je li to blamaža za koju je odgovoran Nadzorni odbor ili pravnik u NO HRT-a, ili pak neka stručna služba.

Produljen istražni zatvor bivšem glavnom ravnatelju HRT-a, ali i poduzetniku Milanu Lončariću, u pritvoru ostaju i sudionici afere Advent

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Korižinek istaknula je da se imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a, koji ima svoj lex specialis, ne provodi na način da bi se mogla dogoditi situacija iz Zakona o braniteljima, a to je da dva kandidata imaju iste uvjete i broj bodova.

''Ne radi se o klasičnom zapošljavanju, već prvo Sabor imenuje pa se s tom osobom sklapa ugovor o radu kao tehnički akt koji će napraviti HRT. Sada se to potencira, možda neki žele produljiti situaciju neimenovanja ravnatelja HRT-a", kazala je ministrica.

Odbor donio jednoglasnu odluku: U Sabor ide prijedlog o razrješenju uhićenog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića

Na natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a, objavljen krajem srpnja, bilo je zaprimljeno 13 pravovaljanih kandidatura, a svoje je programe dosad javno predstavilo devet kandidata.

Programe su na tribini u Novinarskom domu prošlog tjedna predstavili Sanja Ivančin, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Ivo Kujundžić, Nikola Kristić, Dario Špelić, Ivica Zadro, Dražen Rajković i Željko Valentić, a od poznatih kandidata pozvanih na tribinu nisu se odazvali Robert Šveb, Anita Šimić Bitunjac i Anja Šovagović Despot.